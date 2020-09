SVET O SLOVENSKU: Ukradnuté deti, tisíce vymazaných rodičov - to je naša vizitka

Slovensko je vykresľované ako krajina, kde sa zúfalí rodičia nevedia domôcť kontaktu so svojimi deťmi napriek súdnemu rozhodnutiu.

Americký portál lareviewofbook­s.org prináša rozsiahlu reportáž o bolestivom vymáhaní rodičovských práv na Slovensku. Autorka sa osobne či telefonicky rozprávala so stovkami zúfalých matiek a otcov, ktorí sa sťažujú na nefungujúci súdny systém, ktorý často neprihliada na záujem dieťaťa. Najefektívnejší spôsob je vraj dieťa uniesť…

Článok lareviewofbooks.org ponúka skutočne množstvo konkrétnych prípadov slovenských i zahraničných rodičov, ktorí sa po rozpade vzťahu nevedia dovolať svojich rodičovských práv na Slovensku.

Jedným z nich je aj islandský otec, ktorý má syna so slovenskou expartnerkou. Po ich rozchode súd chlapca zveril do výchovy otcovi. K matke na Slovensko chodil len na návštevy. Jedného dňa ho však Slovenka odmietla poslať späť na Island, kde mal domov.

„Dobre som vedel, ako funguje slovenský systém. Ak by som to dal na súd, mohol som vyhrať alebo prehrať, ale syna by som už nezískal,“ cituje jeho slová lareviewofbook­s.org.