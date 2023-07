SVET O SLOVENSKU: Úprimné slová Petra Sagana, prečo už viac nedokáže VYHRÁVAŤ?!

Trojnásobný majster sveta už dávnejšie oznámil, že toto bude jeho posledná sezóna v rámci cestnej cyklistiky. Potom sa chce vrátiť k svojej pôvodnej vášni a tou sú horské bicykle. Pokúsi sa kvalifikovať na olympijské hry v Paríži.

Zahraničné, ale aj domáce médiá však teraz riešia, že je okolo Sagana nezvyčajné ticho a v jednotlivých etapách aktuálne prebiehajúcich ikonických pretekov Tour De France nedokáže „mútiť vodu“ a zďaleka nie je tou rockovou hviezdou cyklistiky.

V rozhovore pre belgické noviny Het Laatste Nieuws Sagan priznal, že už nemá ten „drive“, ktorý mal predtým a vyprchala u neho vášeň pre cyklistiku.

"Pred tromi rokmi som dosiahol bod zlomu, ale stále mi to na bicykli išlo príliš dobre na to, aby som zrazu prestal pretekať. Bolo by mi to ľúto. Teraz som s tým už zmierený,“ vysvetlil Sagan.