8. december 2023 Rastislav Búgel Volejbal Svet športu zasiahla TRAGICKÁ správa: ZOMREL mladý volejbalový šampión Martin († 24) Český volejbal zasiahla krutá rana. Vo veku 24 rokov zomrel bývalý volejbalista Českých Budějovíc Martin Jindra.

Smutnú správu priniesol klub VK Jihostroj České Budějovice, podľa ktorého mladík zahynul za tragických okolností.

Skvelý človek a kamarát

„V našich spomienkach navždy zostane ako nadaný volejbalista, kamarát a predovšetkým skvelý človek,“ napísal klub.

Rodák z Českých Budějovíc prešiel všetkými mládežníckymi kategóriami Jihostroja. Vďaka svojmu talentu sa rýchlo prebojoval až do A-tímu, s ktorým prežil majstrovské oslavy doposiaľ posledného titulu klubu v roku 2019.

Až do sezóny 2021/2022 nastupoval za prvoligový tím EGE. Neskôr dal pred športom prednosť štúdiu.

„Rodine a všetkým pozostalým vyjadrujeme menom celého klubu úprimnú sústrasť,“ dodáva VK Jihostroj České Budějovice.

Martina si v sobotnom extraligovom zápase proti Ústí nad Labem uctia minútou ticha.

Dojímavé slová

„Bol to skvelý človek a úžasný kamarát, ktorý nikdy neodmietol pomôcť s čímkoľvek. Bol to neuveriteľný volejbalista s nádherným talentom a aj keď začal neskôr, tak sa veľmi rýchlo stal oporou dorastu našich mládežníckych družstiev. Dodnes si pamätám jeho akcie na Českom pohári žiakov, kedy hral na bloku a ja som premiérovo videl jeho herný talent, ktorý bol bezpochyby úžasný. Veľmi som sa tešil na jeho životnú dráhu, ktorá mohla byť akákoľvek, jeho potenciál bol naozaj veľký. Pre mňa osobe je to obrovská strata, s ktorou sa bude ťažké vyrovnať. Veľmi myslím na rodinu Martina, ktorej by som týmto chcel vyjadriť úprimnú sústrasť. Martin síce prežil kratší život, než som dúfal, ale aj tak sa zapísal do mnohých osudov a sŕdc nás všetkých. Martin, budeš mi chýbať. Nikdy nezabudnem,“ napísal na sociálnej sieti Vojtěch Zach, šéftréner českobudějovickej mládeže.

