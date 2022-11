Zdroj: TASR/Dano Veselský SVETOVÝ rebríček: Ktorá je NAJDRAHŠIA ulica na Slovensku? Česko má zmenu! Slovensko má ulicu, ktorá sa niečím výrazne odlišuje. Patrí totiž medzi najdrahšie na svete. Kde sa nachádza? 23. november 2022 Monika Hanigovská Magazín

Zdroj: TASR/Dano Veselský

Nájomné v niektorých prevádzkach vo vychytených častiach miest vystreľuje do astronomických výšok. Dá sa čakať, že najdrahšie ulice nájdeme v najväčších metropolách. Pozadu však nie je ani Bratislava. Lokalita v našom hlavnom meste sa umiestnila v zaujímavom rebríčku.

Najdrahšia slovenská ulica?

Poradenská spoločnosť Cushman & Wakefield zostavuje každý rok rebríček najdrahších nákupných ulíc. Portál uverejnil podrobne hneď niekoľko analýz. Rebríček Main Streets Across the World 2022 ukazuje 47 krajín sveta podľa nájomného v najdrahších nákupných uliciach.

V rebríčku sa umiestnilo aj Slovensko. Najdrahšia nákupná štvrť sa nachádza v Bratislave na Obchodnej.

Obchodníci za prenájom jedného metra štvorcového zaplatia 524 eur za rok. Slovensko je v tomto rebríčku na 40. mieste. Obchodnú ulicu v Bratislave nájdeme tento rok aj v regionálnom rebríčku strednej Európy, a to na 48. mieste.

Ktoré 3 sú top?

Na prvom mieste v rebríčku Main Streets Across the World 2022 je Piata Avenue v New Yorku (21 076 eur za meter štvorcový), nasleduje ju Tsim Sha Tsui v Hongkongu (15 134 eur za meter štvorcový za rok) a trojku dopĺňa milánska ulica známa ako Via Montenapoleone (14 547 eur za meter štvorcový za rok).

V rebríčku nájdeme i Českú republiku. Najdrahšou ulicou vôbec sa stala prvýkrát Pařížska ulica (2 719 eur za meter štvorcový za rok), ktorá skončila celkovo na 17. mieste.

„Parížska ulica podáva nadpriemerný výkon aj v celoeurópskom meradle, pretože kontinentálne sú príslušné nájmy podľa spoločnosti Cushman & Wakefield priemerne stále o osem percent nižšie v porovnaní s predcovidovou dobou,“ uviedol Lukáš Kovand, ekonóm Trinity Bank pre portál iDnes.cz. V regionálnom rebríčku je Pařížska ulica na 30. mieste a 33. miesto obsadila ulica Na Příkopech.

