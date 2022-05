Zdroj: Seocentrum s.r.o. Synology ponúka kompletné riešenie pre zálohovanie dát vo firmách a startupoch Prísť o dáta môžete v dôsledku zlyhania pevných diskov, kybernetického útoku, ale aj ľudskou chybou. V prípade firiem môže mať strata dôležitých dát katastrofálne dôsledky. Poradíme vám, ako môžete minimalizovať riziko a zbaviť sa tak nočnej mory. 3. máj 2022 Tlačové správy

3. máj 2022 Tlačové správy Synology ponúka kompletné riešenie pre zálohovanie dát vo firmách a startupoch Prísť o dáta môžete v dôsledku zlyhania pevných diskov, kybernetického útoku, ale aj ľudskou chybou. V prípade firiem môže mať strata dôležitých dát katastrofálne dôsledky. Poradíme vám, ako môžete minimalizovať riziko a zbaviť sa tak nočnej mory.

Nielen bežní používatelia, ale aj firmy si dnes čoraz častejšie uvedomujú, že uloženie dôležitých dát na bezpečnom mieste by malo byť prioritou. Nie je dôležité, či ide o malú či veľkú firmu, alebo začínajúci startup.

Ak prídete o cenné dáta, môže to mať pre chod firmy vážne následky. Preto je dôležité hľadať vhodné riešenie, ako ich zabezpečiť a ochrániť v prípade technického problému počítača, alebo pri napadnutí zariadenia útočníkom.

Spoločnosť Synology ponúka kompletnú ochranu dát pomocou rozšíriteľných sieťových úložísk NAS a balíkov Active Backup Suite. Ak v budúcnosti vaša firma porastie a objem zálohovaných dát sa výrazne zvýši, môžete si svoje úložisko rozšíriť.

Zatiaľ čo konkurencia ponúka platené služby, prípadne bezplatné riešenie, ale s obmedzenými funkciami, Synology používa pokročilé zálohovanie bez licencií. Vďaka ekosystému máte všetky komponenty, ako sú úložiska, server, cloud a aplikácie od jedného dodávateľa. Výhodou sú aj jednorazové náklady, kedy zaplatíte za hardvér, pričom všetky aplikácie na zálohovanie sú zadarmo a ponúkajú neobmedzený počet záloh.

Pomocou zálohovacích riešení od Synology kompletne ochránite svoju IT infraštruktúru, pričom nastavenie a správa dát prebieha z centralizovaného riadiaceho panelu. Pomocou aplikácií sady Synology Active Backup Suite si zabezpečíte efektívne zálohovanie a obnovenie systémov:

Windows a Linux

VMware a Hyper-V

Súborových serverov

Microsoft 365 a Google Workspace

Ide o bezplatné aplikácie pre servery Synology NAS. V sade Active Backup Suite nájdete aplikácie Active Backup for Business, Active Backup for Microsoft 365 a Active Backup for Google Workspace. Ponúkajú intuitívne používateľské prostredie a inštalácia do NAS zariadení Synology je jednoduchá a rýchla.

Pre zvýšenie ochrany dát a rýchlu obnovu dát je k dispozícii stratégia 3–2–1. Je to princíp zálohy dát, kde máte minimálne 3 kópie a tieto zálohy uchovávate na 2 rozdielnych zariadeniach, jedna kópia je mimo umiestnenie (off-site). Tento krok je ale nesmierne dôležitý, pretože miestne zálohy nedokážu chrániť pred požiarom, prírodnou pohromou alebo krádežou vybavenia.

Posledným krokom je ochrana dát ukladaním na inom vzdialenom mieste. Takto môžete zálohovať zariadenie Synology NAS do cloudového úložiska, napríklad do služby Synology C2 Storage.

Pre tieto potreby ponúka Synology bezplatné aplikácie Hyper Backup and Snapshot replication.

Bezpečnosť dát je na prvom mieste. Zálohy sú pred neoprávneným prístupom chránené pomocou 256-bitového šifrovania AES. Pre lepšiu predstavu, ako zálohovanie funguje a čo môžete očakávať, si môžete pozrieť detailný návod na stránke Synology.com.

