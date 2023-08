Zdroj: TASR/Maroš Černý Systém sa začína RÚCAŤ: Lekári ODMIETAJÚ nových pacientov, majú naplnené stavy Čoraz viac Slovákov sa nevie dostať na vyšetrenie k lekárovi. Ambulancie sú zahltené a počet lekárov klesá. 8. august 2023 Zo Slovenska

Zdroj: TASR/Maroš Černý

Dlhé čakacie lehoty pred ambulanciami lekárov vystriedali zabuchnuté dvere. „Čoraz viac pacientov volá o pomoc pri hľadaní špecialistu,“ informuje portál tvnoviny.sk s tým, že lekári síce ambulancie nezatvárajú, no ľudia majú problém sa k ním vôbec dostať. Lekári sú totiž zahltení a pre nových pacientov nemajú priestor.

„Lekári ich odmietajú, že už majú naplnené stavy, že už ich nevezmú," cituje server slová prezidentky Asociácie na ochranu práv pacientov Márie Lévayovej.

Štvrť milióna Slovákov bez všeobecného lekára

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou navyše vo svojej výročnej správe uvádza šokujúce zistenie. Z analýzy totiž vyplynulo, že k 31. decembru 2022 nemalo zazmluvneného všeobecného lekára vyše 266-tisíc pacientov.

Zúfalí ľudia sa so žiadosťami o pomoc obracajú aj na zdravotné poisťovne. „V rámci pro-klientského servisu sa im snažíme pomôcť a minimálne ich nasmerovať k potrebnému lekárovi, ktorý by im poskytol čo najskorší termín vyšetrenia, ale aj my narážame na kapacitné možnosti poskytovateľov,“ povedala pre tvnoviny.sk hovorkyňa VšZP Eva Peterová.

Hrozí kolaps?!

Mária Lévyová upozorňuje, že v prípade, keď je preťaženie poskytovateľa neúnosné, môže odmietnuť prijať nového pacienta. V takom prípade na to potom nemá vhodné páky ani zdravotná poisťovňa a ani vyšší územný celok.

Portál pripomína, že rôzne zdravotnícke organizácie upozorňujú, že ak nepríde rýchly zásah štátu, celý ambulantný sektor skolabuje už do konca roka.

Počet lekárov bude klesať

Jedným z možných riešení by mohlo byť zazmluvňovanie nových lekárov. Podľa analytika INEKO Dušana Zachara by bolo vhodné uvažovať nad možnosťou v prihraničných oblastiach zazmluvniť lekárov v zahraničí: „Ale všetko to je obmedzené tým, či vôbec je na trhu dostatok týchto lekárov. Ak nie sú vôbec fyzicky k dispozícii, tak to bude samozrejme veľmi ťažké riešiť.“

​„Vieme, že na Slovensku, minimálne v krátkodobom horizonte nebude viac lekárov a skôr je pravdepodobné, že ich počet bude klesať. Preto je potrebné pracovať na takých riešeniach, ktoré odbremenia lekárov, aby sme ich existujúce kapacity využili čo najefektívnejšie,“ dodal pre tvnoviny.sk Matej Štepianský, hovorca poisťovne Dôvera.

Pomôcť by mohla reforma ambulantnej siete, no jej výsledky by sa mali ukázať až o niekoľko rokov. „Ale na tento rok má ministerstvo zdravotníctva aj nejaké doplňujúce opatrenia. Napríklad nás zaujíma revízia rezidentského programu, čiže nájdenie nových lekárov do ambulancií a zníženie byrokratickej záťaže tak, aby sa lekári mohli venovať tomu pacientovi,“ povedala v reportáži TV Markíza Petra Lániková, hovorkyňa ministerstva zdravotníctva.

Čakať môžu aj dlhé roky

S dostupnosťou ambulantnej zdravotnej starostlivosti je v praxi veľký problém. Pacienti čakajú na vyšetrenie u špecialistu bežne aj niekoľko mesiacov či rokov. Upozornil na to Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) vo výročnej správe za vlaňajšok.

Situácia je podľa ÚDZS alarmujúca aj pri všeobecnej ambulantnej starostlivosti. „Lekári, ktorí ešte pracujú, majú vysoký vek. Mnohí sú už takí vyčerpaní, že končia svoju prax, aj keď nemajú za seba náhradu,“ uviedol. Pacienti sú tak podľa neho nútení za novým lekárom dochádzať desiatky kilometrov.

Zároveň poukázal na to, že podľa novej metodiky ministerstva nebola potrebná kapacita k začiatku vlaňajška zabezpečená v 58 okresoch v rámci všeobecných lekárov pre deti a dorast a v 66 okresoch v rámci všeobecných lekárov pre dospelých. „K 1. januáru 2022 spolu chýbalo 623 všeobecných lekárov, z toho 400 lekárov pre dospelých a 223 lekárov pre deti a dorast,“ povedal.

