16. december 2020 Milan Hanzel Šport Hokej TAKÉTO niečo slovenská liga už dávno nezažila: Tréneri sa skoro POBILI! FOTO a VIDEO

Ako na divokom západe. Približne tak vyzerali sekundy po zápase medzi maďarským celkom DVTK Miškovec a Detvou. Slovenský tím vyhral 4:0, ale čo prišlo potom...

8 Galéria

Zdroj: YouTube.com/Tipos Extraliga

Hokejisti HC 07 Detva zvíťazili v stredajšej dohrávke 8. kola Tipos extraligy na ľade DVTK Jegesmedvék Miškovec 4:0. Hráči Detvy tým potvrdili stúpajúcu formu, keď vyhrali päť z uplynulých šiestich zápasov. Pre Miškovec je to už siedma prehra po sebe.

Dráma po súboji

Isteže, výsledok je dôležitý, ale to najzaujímavejšie prišlo až po odohratí duelu. Okamžite po záverečnej siréne gestikuloval domáci kouč Dave Allison smerom k trénerovi Detvy Ernestovi Bokrošovi. No, a ten, keď to zbadal, vyštartoval smerom ku Kanaďanovi. Kebyže by sa medzi nich nepriplietol jeden z usporiadateľov, zrejme by prišlo aj na päste.

Následne sa pri mantineli zišli aj hráči a v tichosti sledovali, čo sa to tam vlastne deje. Po približne minúte sa „obidvaja kohúti“ ukľudnili a zamierili do šatní. Na tlačovej konferencii sa k potýčke nevyjadril ani jeden z nich.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Zdroj: YouTube.com

Zdroj: Dnes24.sk