20. január 2024 Tlačové správy Talentovaní lyžiari a ich odkaz pre Petru Vlhovú Štart prestížnych pretekov Svetového pohára v Jasnej sa nezadržateľne blíži a celé Slovensko, nielen lyžiarske, je na nohách. V slalome aj v obrovskom slalome je jednou z hlavných favoritiek na víťazstvo naša Peťa.

Jej výkony bude pozorne sledovať aj množstvo nasledovníkov, ktorých podporil Fond pre budúcnosť športu.

Za tri aj polročné fungovanie grantom potešil až 37 jednotlivcov alebo tímy, ktoré sa venujú lyžovaniu a vďaka tomu sa obľúbený zimný šport zaradil medzi najoceňovanejšie. Dvoch talentovaných milovníkov zjazdového lyžovania porota podporila aj nedávno. Na ich ciele, úspechy, ale aj na blížiace sa preteky v Jasnej sme sa pozreli bližšie.

Jakub Harbach: „Si najlepšia, v Jasnej ti budem držať palce“

Keby nebolo Petry Vlhovej, tak by sa 14-ročný Kubo v predošlej sezóne možno netešil z titulu v Slovenskom pohári. V roku 2019 sa mladému lyžiarovi dostalo pocty, o akej môžu mnohí len snívať. „Vo svojej kategórii vyhral preteky Hero Season Trophy, ktoré sa konali v Jasnej. Vďaka tomu sa dostal do žrebovania o paralelný slalom s Peťou Vlhovou. Uspel a s menším pribrzdením Petry vyhral aj samotné preteky. Bol taký dojatý, že pri snahe moderátora spraviť s ním rozhovor nepovedal ani jedno slovo. Nečudujem sa. Peťa je nielen pre môjho syna, ale pre všetkých lyžiarov na Slovensku vzorom,“ prezradila nám mama Jana. Motivovaný Jakub od tej chvíle túži po jednom, prebojovať sa raz na olympiádu.

Lyžovanie majú Harbachovci v krvi. Venovali sa mu starí rodičia, rodičia aj všetky štyri ratolesti. Chystajú sa aj priamo do Jasnej osobne podporiť našu lyžiarsku hviezdu. „Kubo by Peti rád odkázal, že je najlepšia. Veľmi jej drží palce a váži si šancu pretekať s ňou v paralelnom slalome v roku 2019. Dalo mu to neskutočnú motiváciu pracovať na sebe.“ Teraz napríklad uspel vo Fonde pre budúcnosť športu a získané peniaze použije na sústredenia, či výstroj. Najbližšie ho čakajú v Taliansku detské preteky FIS a na Slovensku by v konkurencii starších lyžiarov chcel v prebiehajúcej sezóne skončiť do 5. miesta.

Erik Ciglan: „Ukáž ostatným, ako sa lyžuje na Slovensku“

Lyžovaniu sa venuje od troch rokov a ako sám prezradil vo videu, s ktorým uspel, tak v ňom chce byť čo najlepší. „Najviac ma baví obrovský slalom, v ktorom mám aj najlepšie výsledky.“ V roku 2022 však napríklad nemal slabinu. Vyhral prvé štyri kolá Slovenského pohára žiakov ZSL a to v slalome, obrovskom slalome, aj v Super G a zároveň sa stal celkovým víťazom vo všetkých disciplínach. V ostatnej sezóne mierne zostúpil z najvyšších pozícií, ale rozhodne je na výbornej ceste za splnením snov.

Rovnako ako Jakub Harbach, tak aj 16-ročný Erik Ciglan je veľkým fanúšikom Petry Vlhovej. „Osobne na preteky nepôjdem, ale budem jej fandiť pred televízorom. Želám si, aby ostatným ukázala, ako sa lyžuje na Slovensku.“ Dvaja najnovšie odmenení lyžiari majú spoločné napríklad aj to, že populárnemu zimnému športu prepadla celá ich rodina. Erik by v aktuálnej sezóne chcel absolvovať čo najviac medzinárodných pretekov, na ktorých ho bude sprevádzať jeho talizman. „Od deda mám plyšáka salamandru, ktorú mám zo sebou na každých pretekoch a myslím si, že mi nosí šťastie.“ Azda aj vďaka nej sa raz dostane na preteky Svetového pohára, čo je jeho najväčšou túžbou.

Peťa je lyžovanie a Fond je odmeňovanie

Grantový projekt Niké najnovšie potešil dvoch nádejných lyžiarov, ktorí majú celú kariéru pred sebou. Za svojím športovým snom však môžete ísť aj vy. Prihláste svoje video na stránke www.nikefondsportu.sk a možno aj vás odmení Fond pre budúcnosť športu.

