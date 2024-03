22. marec 2024 ELA Magazín Ona Táto kráska je FENOMÉN: Má dve VAGÍNY a dvoch priateľov! Sexuálne potešenie má podelené Annie Charlotte (25) zo Surrey sa narodila s maternicou didelphys, čo znamená, že má dve vagíny a dve maternice. Ak si myslíte, že kráska tým nejako trpí, ste na omyle. O jej zdravotnom fenoméne vie celý svet a modelka z toho ťaží.

„Bola som mladá žena. Práve som sa začal zaujímať o randenie a skúmanie rôznych častí môjho tela a zrazu mi bolo povedané, že je to iné ako u všetkých ostatných. Ako tínedžer chceš byť „normálny“ a keď ti povedali, že nie si, je to naozaj dosť desivé," vysvetľuje Annie začiatky, keď zistila, že jej ženské telo je iné.

Každý frajer más voju vagínu

Annie, modelka z OnlyFans, sa od svojho verejného priznania o dvoch vagínach dostáva na titulky časopisov. Priznala, že jej teraz už bývalý priateľ môže využívať jej jednu vagínu, zatiaľ čo druhú si nechala „na prácu“ spojenú s fotografova­ním aktov.

Popularitu si mladá kráska užíva ešte viac odkedy sa prednedávnom rozišli. Teraz sa Annie stretáva s dvoma mužmi naraz a priblížila, že rozhodne o neveru nejde. Dôvod? Každý frajer má tu „svoju“.

Pre The Sun na rovinu priznala: „Funguje to tak, že môj reprodukčný systém je v podstate rozdelený na polovicu, takže dve polovice fungujú nezávisle. Nepodvádzam, pretože nechávam každému zo svojich partnerov používať jednu vagínu. Obaja majú svoju vlastnú vagínu, takže sex majú len s tou jednou. V skutočnosti o sebe vlastne ani nevedia. Ani jednému z nich som o sebe nepovedala. Nemyslím si, že to potrebujú vedieť.“

Annie taktiež priznala, že každého z nich vidí raz týždenne a trávi s nimi striedavé víkendy. „Nepovedala by som, že máme sexuálny program ako taký, ale nemám s nimi oboma sex v ten istý deň. Mám pocit, že je to pre nich fér. Zdá sa, že chlapci sú vždy naštvaní na to, keď dievčatá spia s dvoma chlapmi v priebehu 24 hodín, takže som si myslela, že to bude najlepšie."

Vďaka tomu zarába tisíce

Aj keď si v puberte pripadala divná a prešla si traumou, dnes je svetovou raritou a mediálny záujem jej neprekáža. Teraz má na svojich sociálnych sieťach desaťtisíce sledujúcich a za mesiac si dokáže zarobiť stovky tisíc eur.

„Dodnes mi vadí jedna vec. A tou je dvojitá menštruácia. Cykly nie sú zladené, takže si menštruáciu užívam dvakrát do mesiaca,“ zverila sa svojim fanúšikom na Instagrame.

Uterus didelphys je zriedkavé ochorenie, ktoré majú ženy od narodenia. V ich tele sa vyvinú dve maternice, hoci niektoré majú aj dva krčky maternice a vagínu. Okrem bolestivých menštruácií, ktoré sa môžu vyskytnúť v rôznych obdobiach mesiaca, môže spôsobiť aj komplikácie pri tehotenstve.

7 Galéria

Zdroj: Dnes24.sk