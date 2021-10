7 Galéria Zdroj: Nin.sk Tekvica je darom, ktorý sme sa konečne naučili naplno využívať + RECEPTY Mnoho odrôd, farieb a tvarov. Tekvica sa v posledných rokoch stala nielen komerčným halloweenským hitom, ale významne obohatila aj náš jedálniček. 9. október 2021 Prokop Slováček Správy Zo Slovenska

9. október 2021 Prokop Slováček Správy Zo Slovenska Tekvica je darom, ktorý sme sa konečne naučili naplno využívať + RECEPTY Mnoho odrôd, farieb a tvarov. Tekvica sa v posledných rokoch stala nielen komerčným halloweenským hitom, ale významne obohatila aj náš jedálniček.

Tekvicový prívarok. To bolo snáď jediné jedlo, ktoré sme si pred pár rokmi dokázali predstaviť uvarené z tekvice. Doba sa však zmenila a dnes už vieme o bielej tekvici, ale hlavne o jej farebných príbuzných oveľa viac.

Celá je zdravá

Dužina obsahuje veľa užitočnej vlákniny a málo sacharidov. Je plná horčíka, draslíka, selénu, sodíka, železa, zinku, fosforu, vitamínu A, karoténov. Nestačí vám to ako dôvod, prečo ju konzumovať?

Obsahuje tiež bielkoviny, vysokokvalitné nenasýtené mastné kyseliny a vraj aj omladzujúcu kyselinu nukleovú. Semienka, ktoré máme tak radi, sú prirodzenou zásobárňou zinku a železa, vápnika, vitamínov skupiny B, niektorých prospešných kyselín.

V podstate celá tekvica je pre človeka prirodzenou protirakovinovou ochranou. A úplne tou najlacnejšou. Tekvica totiž rastie doslova ako burina a v obchodoch aj mimo sezónu nestojí veľa.

Využitie v kuchyni

Niektorí kuchári ju dokážu pridávať doslova do každého receptu. Do polievok, prívarkov, šalátov, nátierok, omeliet, koláčikov, tort, proste všade, kde je to len trošku možné.

Najchutnejšia je zrejme pečená. Nakrájajte ju na kocky, jemne posypte tymiánom, pokvapkajte troškou olivového oleja. A to je všetko! Po desiatich minútach v trúbe ju môžete jesť. Len tak, s chlebom, bulgurom, alebo zemiakmi, posypanú syrom feta, za tepla, ale na druhý deň aj za studena.

Najväčšiu popularitu si vyslúžila skvelá tekvicová polievka, ktorá sa hodí v každom ročnom období. Takto by polievku pripravila foodblogerka Nina Táborská.

