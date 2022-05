Zdroj: Twitter.com/A Current Affair Tento deduško je poriadne číslo: Má vyše STO ROKOV a odmieta ísť do dôchodku Podarený senior má 79-ročného syna, ktorý si už dávno užíva dôchodok. O tom on ale nechce ani počuť. 17. máj 2022 Barbara Dallosová Magazín

Mnohí z nás sa na vytúžený odpočinok na dôchodku tešia. Žiadne pracovné povinnosti, stresujúce termíny a kopec voľného času na koníčky a vnúčatá. Austrálčan Phil Hodgson to ale vidí inak. Oslávil stodruhé narodeniny a na penziu sa rozhodne nechystá.

Čiperný veterán

Phil žije v Sydney a má za sebou naozaj pestrý život. Vystriedal viacero povolaní, založil rodinu a je tiež veteránom druhej svetovej vojny. Jeho príbeh priniesol portál A Current Affair.

Čiperný senior nastúpil do prvého zamestnania v roku 1934. Dlhé roky sa živil ako holič. Neskôr vzal prácu obchodného zástupcu.

Keď dosiahol potrebný vek, nastúpil do dôchodku, no len na krátky čas. Rýchlo totiž pochopil, že leňošenie nie je nič pre neho a začal sa obzerať po ďalšej práci.

Phil rád vyhľadáva zmeny a výzvy. Svoje súčasné povolanie si našiel ako takmer deväťdesiatročný a venuje sa mu dodnes. Vyrába hračky a nábytok pre bábiky v drevárskej dielni. Nápad prišiel impulzívne. Phila vždy fascinovalo drevo a povedal si, že nikdy nie je neskoro naučiť sa niečo nové.

Doma neobsedí

Storočný deduško chodiaci každý deň s elánom do práce. To sa nevidí každý deň. Phil si to uvedomuje a je zvyknutý na prekvapené reakcie okolia a otázky, prečo radšej neodpočíva.

„Čo mám robiť? Čo by ste robili vy? Sedeli pred televíziou? To nie je pre mňa,“ vysvetľuje.

Okrem toho, Phila doma nikto nečaká. O manželku prišiel už pred niekoľkými rokmi. Zaujímavosťou je, že Phil má syna, ktorý je sám už senior. Syn má 79 rokov a užíva si dôchodok, zatiaľ čo jeho vyše storočný otec veselo chodí do práce.

