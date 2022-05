Zdroj: www.pixabay.com / CC0 1.0 TÝŽDENNÝ HOROSKOP astrologičky Valiky: Komu sa začne KONEČNE dariť? Ako sa bude dariť jednotlivým znameniam zverokruhu v týždni od 16. do 22. mája? 16. máj 2022 Magazín

16. máj 2022 Magazín TÝŽDENNÝ HOROSKOP astrologičky Valiky: Komu sa začne KONEČNE dariť? Ako sa bude dariť jednotlivým znameniam zverokruhu v týždni od 16. do 22. mája?

BARAN

Celý tento týždeň budete v zamestnaní depresívni. Máte zlú, dokonca až odpornú náladu. Snažte sa byť v najmenšom kontakte s vašimi spolupracovníkmi. Je tu hrozba, že by ste boli voči nim bezdôvodne nepríjemní. Cez to všetko sa vám bude dariť vo všetkom, čo sa týka financií. V súkromí vám vo štvrtok hviezdy prajú v oblasti lásky, ale nedokážete si to užiť, lebo ste naozaj veľmi vystresovaní zo všetkého, čo sa deje u vás na pracovisku.

BÝK

V priebehu týchto dní budete na pracovisku všetky vaše povinnosti vykonávať mechanicky. Prečo? jednoducho preto, lebo s vami silno zmietajú city, láska a aj erotika. V tejto oblasti vášho života máte maximálnu podporu nebeskej oblohy a práve preto by ste mali byť opatrní hlavne vy zadaní. Ide o to, že aj malý nevinný flirt niekde mimo domova by sa mohol obrátiť na niečo, čo by ste nedokázali mať pod kontrolou. Hrozí, že by ste sa zamilovali.

BLÍŽENCI

V tomto týždni sa vám na vašom pracovisku darí doslova úžasne. Robota vám ide od ruky, kariérne sa posúvate dopredu a taktiež aj vy, čo pracujete v súkromnom sektore, máte dôvod na úplnú spokojnosť napriek tomu, že ste veľmi vyťažení a v jednom kole. Vo vašom osobnom živote sa snažte v utorok vyhnúť hádkam kvôli tomu, že vaši partneri majú pocit, že sa im nevenujete. Piatok bude o láske, romantike a udobrovaní a pokračovať to bude aj cez víkend.

Týždenný horoskop pre vás pripravila astrologička Valika Polčicová.

Zdroj: Dnes24.sk