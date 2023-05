Zdroj: TASR/Dano Veselský Teplé a slnečné počasie prekazia BÚRKY: Kde a kedy budú najsilnejšie? Slovensko má pred sebou relatívne teplý víkend, ktorý po daždivých dňoch určite poteší. Ideálne počasie nebude, hrozia aj búrky, ktoré vždy predstavujú potencionálne nebezpečie. 20. máj 2023 ELA Správy Rôzne

Počasie nielen na Slovensku, ale aj v mnohých krajinách Európy začne ovplyvňovať tlaková výš nad severovýchodnou Európou. Tá bude v našej oblasti zabezpečovať stabilné počasie, informuje iMeteo.sk.

„Zároveň však po jej okraji bude do našej oblasti prúdiť teplejší a vlhší vzduch a práve v tomto teplom a vlhkom vzduchu sa budú nad našou oblasťou tvoriť početné prehánky a búrky,“ dodáva iMeteo.sk

Vlhký vzduch, ktorý sa počas dňa prehrieva je vždy veľmi vhodný na tvorbu búrkovej činnosti, a to sa udeje aj v tomto prípade. Cez víkend nás čakajú tzv. búrky z tepla, ktoré prídu po príjemnom dni. Cez víkend by sa maximálne denné teploty mali pohybovať od +22 až do +27 °C.

Cez víkend búrky najmä na horách

Pred nami sú príjemné víkendové dni počas ktorých nás čaká slnečné a teplé počasie. Popoludní sa však začne vytvárať kopovitá oblačnosť z ktorej sa sformujú prehánky a búrky. Ich najočakávanejší výskyt je v oblasti hôr.

Numerické modely sa zhodujú, že po oba dni by sa mali búrky tvoriť predovšetkým v severnej polovici stredného, prípadne západného Slovenska.

Počas búrok sa budú vyskytovať silnejšie búrky, no v jadrách jednotlivých buniek nie sú vylúčené ani prípadné krúpy.

Silnejšie búrky v utorok

Takýto charakter počasia nás čaká zrejme do utorka, kedy by mal cez Európu postupovať studený front a ten môže do našej oblasti priniesť výraznejšie búrky. Budú plošnejšie a zrejme aj silnejšie. Opatrní treba byť na horách, kde vás môže prekvapiť búrka.

