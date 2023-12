29. december 2023 Rastislav Búgel Zo Slovenska Teplé počasie vydrží ešte niekoľko dní: Vieme, KEDY by sa mala vrátiť ZIMA! Prežili sme extrémne teplé Vianoce. Najnovšie predpovede odhaľujú, kedy by sme sa mali dočkať prudkého ochladenia.

Zima, ktorá panovala na Slovensku, sa vytratila počas Vianoc, kedy naše územie zasiahlo výrazné oteplenie. Zažili sme dokonca najteplejšie Vianoce v novodobej histórii!

Meteorológovia očakávajú zmenu

Teplé počasie by malo vydržať ešte niekoľko dní. Vyzerá to však na zmenu v podobe rozpadu polárneho víru. Ten by mal do našej oblasti priniesť nástup zimného počasia.

„Polárny vír je rozsiahla oblasť nízkeho tlaku a studeného vzduchu, ktorá sa bežne nachádza v oblastiach okolo zemských pólov. Na severnom póle sa točí proti smeru hodinových ručičiek a na južnom póle v smere hodinových ručičiek,“ vysvetľuje server iMeteo.sk.

Polárny vír je dôležitý pre reguláciu počasia na Zemi, no v posledných rokoch sa však stáva čoraz slabším.

„To vedie k tomu, že sa polárny vír z času na čas rozpadá. Výsledkom rozpadu polárneho víru je, že studený vzduch z Arktídy sa môže ľahšie dostať do strednej Európy a aj nad Slovensko, čo prináša nástupy dlhšie trvajúceho chladného a zasneženého počasia,“ dodáva server.

Kedy sa výrazne ochladí?

Vyzerá to tak, že aktuálne sme na prahu ďalšieho rozpadu polárneho víru. Predpovedajú to aj numerické modely, podľa ktorých to prinesie do našej oblasti ďalšiu vlnu zimného počasia.

Rozpad polárneho víru je otázkou najbližších dní až týždňov. Očakáva sa na začiatku nového roka a vpád chladného vzduchu prinesie do celej Európy.

Návrat zimného počasia sa očakáva po Troch kráľoch.

„Ako vidieť aj na aktuálnom ansámbli numerického modelu GFS, tak od 6. januára sa očakáva v hladine 850 hPa, ktorá reprezentuje výšku okolo 1500 m n.m. ochladenie a výrazný pokles teplôt. To naznačuje vpád chladného vzduchu,“ píše iMeteo.sk.

Aktuálne tak už vieme povedať, že teplé počasie nás čaká ešte do Troch kráľov. Potom môžeme očakávať prudké ochladenie.

