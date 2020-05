7. máj 2020 Rôzne Teplotné ŠOKY počasia: Sneh v máji? Najprv ako v lete, po víkende studená sprcha!

Do strednej Európy a na Balkán mieri veľmi teplé počasie. Teploty sa vyšvihnú nahor a víkendové počasie bude príjemné s letnými teplotami až do +27 °C.

Zdroj: TASR

Blížiaci sa predĺžený víkend prinesie celkom stabilné a mimoriadne teplé počasie, pri ktorom sa teploty budú šplhať nad hranicu +25 °C a v najteplejších regiónoch Slovenska sa môžu teploty dostať až k +27 °C.

Z leta do zimy

Teploty na našom území vystúpia na +16 až +22 °C. Opäť tak prekonajú hranicu +20 °C a v sobotu nás už čaká letný deň. Letným dňom označujeme deň, kedy teplota počas dňa prekoná hranicu +25 °C.

V sobotu a v nedeľu by sa teploty na našom území mali pohybovať od +20 do +25 °C, ale na západe a na juhu môže byť až do +27 °C.

„Teplé počasie skončí na našom území v pondelok, kedy začne cez naše územie postupovať studený front, ktorý zasa prinesie na naše územie výrazné ochladenie. Európu čaká začiatkom týždňa extrémne ochladenie, ktoré sa môže zapísať do histórie,“ informuje iMeteo.sk.

Traja zamrznutí

Zatiaľ čo ešte cez víkend nameriame aj +27 °C, v pondelok sa teploty doslova prepadnú nadol aj na Slovensku a príde aj sneženie do nižších oblastí. Do Európy mieri arktický vzduch.

Európski meteorológovia už niekoľko dní sledujú zaujímavý vývoj, ktorý sa črtá na začiatku budúceho týždňa, ako náhodou tesne pred príchodom troch zamrznutých mužov: Pankráca, Serváca a Bonifáca.

Ochladenie by mohlo byť poriadne drastické a z letných teplôt sa môžeme dostať až do zimy. Ochladenie bude tak výrazné, že sa teploty prepadnú aj o viac ako 20 °C.

Oblasť, ktorá bude zasiahnutá ochladením najviac bude severný Balkán v oblasti Slovinska, Chorvátska a Bosny. V tejto oblasti ešte cez víkend budú teploty stúpať k +30 °C, no v utorok bude ledva +10 °C.

„Prudké ochladenie samo o sebe nespôsobí veľké problémy, no inak tomu bude v noci. Očakáva sa totiž prepad aj nočných teplôt a tie by mohli klesať pod nulu. Pankrác a Servác by mali priniesť mrazivé počasie a to predovšetkým na sever Slovenska, kde môžu teploty klesať aj k –3 °C,“ dodáva iMeteo.sk.

Sneženie v máji

Z pohľadu zrážok to bude ešte zaujímavejšie. Studený front, ktorý bude postupovať našou oblasťou od nedele sa nad strednou Európou zvlní a bude tak oddeľovať teplotne dve výrazné vzduchové hmoty.

Takýto obrovský teplotný kontrast spôsobí, že na studenom fronte sa predovšetkým v nedeľu a v pondelok budú tvoriť a vyskytovať intenzívne búrky v regióne celej strednej Európy, vrátane Slovenska. U nás je najvyššia pravdepodobnosť búrok v nedeľu podvečer a potom v pondelok.

V Poľsku, v Česku, v Nemecku, v Rakúsku, či na severe Slovenska je 50 až 70 % pravdepodobnosť výskytu sneženia a tvorba snehovej pokrývky.

Už teraz v týchto krajinách upozorňujú meteorológovia, že studený front môže priniesť na hory až 25 cm čerstvého snehu a sneženie sa očakáva aj v nižších polohách, kde môže pripadnúť aj okolo 15 cm snehu. Najvyššia pravdepodobnosť sneženia je na našom území na severe, kde by sneh mohol taktiež napadnúť aj vo vyššie položených mestách a obciach.

Keďže stromy sú už zelené a príroda zakvitnutá, tak prípadné výdatné sneženie môže spôsobiť rozsiahle problémy. Vplyvom mokrého snehu môžu padať stromy a komplikácie sa očakávajú v energetike aj v doprave.

Nasledujúce dni tak prinesú do našej oblasti extrémny výkyv počasia. Nakoľko studený front sa bude vlniť a do pondelka je ešte ďaleko, tak je predčasné hovoriť o podrobnostiach, no mali by ste sa pripraviť na to, že najskôr udrú búrky, ktoré vystriedajú výraznejšie zrážky spolu so snežením a výrazným ochladením.

Zdroj: iMeteo.sk