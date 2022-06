Zdroj: TASR/Martin Baumann Sulík spoznal TERMÍN, kedy ho idú odvolávať: Sú jeho dni vo funkcii ministra už zrátané? Mimoriadna schôdza Národnej rady (NR) SR o návrhu na odvolanie ministra hospodárstva Richarda Sulíka (SaS) sa má uskutočniť budúci týždeň vo štvrtok (16.6.) po Hodine otázok. 10. jún 2022 han Politika

Zdroj: TASR/Martin Baumann

Vyplýva to z informácií zverejnených na internetovej stránke NR SR. Hodina otázok na členov vlády býva počas rokovania parlamentu vždy vo štvrtok o 14. hodine. Plánovaná júnová schôdza NR SR začína v utorok (14.6.)

Opozičný Smer-SD podal žiadosť na zvolanie mimoriadnej schôdze vo štvrtok (9.6.). Poslanci to odôvodnili pasivitou Sulíka pri predkladaní návrhov na zmiernenie vplyvov zdražovania energií a pohonných hmôt.

Výsledkom nečinnosti ministra je podľa nich nekontrolovateľný nárast cien energií a pohonných hmôt s drastickými dopadmi na životnú úroveň.

Hlavný dôvod

„Rozhodujúcim momentom, ktorý viedol skupinu poslancov NR SR k podaniu tohto návrhu, bola absolútna ignorancia slovenských národných ekonomických záujmov pri ostatnom zasadnutí Európskej rady, na ktorej lídri členských štátov EÚ prijali ďalšie sankcie proti Ruskej federácii, okrem iného aj v oblasti dovozu a spracovania ruskej ropy,“ uviedli poslanci.

Sankcie podľa navrhovateľov výraznejšie poškodia Slovensko, jeho občanov a podnikateľskú sféru ako samotnú Ruskú federáciu.

Sulík svoje konanie pri rokovaní o sankciách tento týždeň obhajoval. Hoci EÚ umožní dovoz ruskej ropy ropovodmi, problémy bude mať slovenská rafinéria Slovnaft so zákazom dovozu pohonných hmôt a olejov vyrobených z ruskej ropy do štátov EÚ. To znamená, že rafinéria nebude môcť produkty exportovať a podľa jej vyjadrení by musela produkciu znížiť pod technologické minimum. Sulík tvrdí, že o týchto komplikáciách premiéra Eduarda Hegera (OĽANO) ešte pred samitom v Bruseli informoval.

Zdroj: TASR