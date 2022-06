Zdroj: www.aif.ru Veľký ŠKANDÁL na Ukrajine: Hromadné znásilnenia žien ruskými vojakmi sú VÝMYSEL! Nie všetko, čo uviedla ukrajinská ombudsmanka pre ľudské práva Ljudmila Denisovová o znásilňovaní žien Rusmi, je pravda. 10. jún 2022 han Zo zahraničia

Vojnou zmietaná krajina čelí aktuálne škandálu, ktorý obletel celý svet. Informuje o tom aj český portál idnes.cz.

Spomínaná ombudsmanka mala zveličovať v mimoriadne citlivej téme znásilňovania ukrajinských žien ruskými vojakmi. Najnovšie sa totiž priznala, že si to vymyslela. Jej neprípustné konanie okamžite vyriešil ukrajinský parlament a z funkcie ju poslanci odvolali.

Riadne preháňala

Denisovová svoje tvrdenia nepodložila dôkazmi, ale len argumentami, na čo si poslanci parlamentu posvietili. Napokon vysvitlo, že preháňala a do veľkej miery si to vymyslela. Na svoju obhajobu uviedla, že to robila kvôli tomu, aby presvedčila Západ. A prečo? Aby na Ukrajinu posielal viac zbraní…

Ukrajinský parlament celú kauzu vyhodnotil tak, že neboli podložené dôkazy o tom, že by ruskí vojaci hromadne znásilňovali tamojšie ženy. Pri odvolávaní ombudsmanky ešte dodali, že tá svojim konaním vystavila Ukrajinu do nepríjemnej pozície.

„Skutočne som zrejme niektoré tvrdenia o znásilňovaní zveličila a prehnala,“ sype si popol na hlavu Denisovová pre ukrjainský portál www.lb.ua.

Ukrajina teraz čelí medzinárodnému škandálu, pretože dezinformácie o tom, že Rusi vo veľkom znásilňujú, môžu krajine poriadne uškodiť.

