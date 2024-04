16. apríl 2024 TOS Ona Tipy od profesionálnej milenky: 4 signály, že váš milovaný vedie dvojitý život Takzvaná profesionálna milenka tvrdí, že vie, prečo muži vyhľadávajú sex aj s inými ženami a ako zistiť, či vás vyvolený podvádza.

34-ročná Amy Kupps bola ešte prednedávnom učiteľkou. O prácu prišla po tom, čo jej manžel prezradil zamestnávateľovi, že jeho žena natáča a zverejňuje videá na erotickej platforme OnlyFans.

Ako informuje server kobieta.gazeta­.pl, dnes je z nej „profesionálna milenka“ a netají sa tým, že chodí so ženatými mužmi. Okrem toho je aj samozvanou odborníčkou a v online priestore radí ostatným ženám, pričom má veľký dosah a o jej názoroch sa vo veľkom diskutuje. Nedávno na sociálnej sieti riešila dôvod, prečo muži podvádzajú.

Ide iba o sex?

A odpoveď je jednoduchá, ide podľa nej o sex. Keď muža neuspokojuje, snaží sa naplniť svoje sexuálne fantázie inde. Je presvedčená, že na vine je tak v podstate samotná žena, ktorá by mala odhodiť zábrany.

Odborníci vidia túto vec trochu inak. Ako uviedla v rozhovore pre weekend.gazeta.pl psychoterapeutka Aleksandra Żyłkowska, k podvádzaniu dochádza zvyčajne vtedy, keď nie sú uspokojené potreby jednej zo strán. Nejde však len o sexuálne potreby.

Štyri signály

Amy Kupps tiež prezradila ženám, aké správanie u mužov môže naznačovať, že majú milenku. Kedy by vám mala podľa nej zablikať červená kontrolka?

Ak oznámi, že má novú kartu kvôli práci, pričom môže ísť o snahu skryť výdavky na milenku. Ak sa vyhovára, že na služobnej ceste nebude môcť veľmi telefonovať, čím sa chce vyhnúť telefonickej kontrole.

Žena by podľa Amy mala spozornieť aj v prípade, ak jej milovaný ide na rýchle pivo s kamarátmi a obzvlášť vtedy, keď povie, že ho nemá čakať, pretože sa možno zdrží dlhšie. A tiež vtedy, keď muž ženu žiada, aby mu nevyvolávala toľko do práce, vraj to šéf nemá rád…

Na archívnej foto: Amy Kupps

Zdroj: Dnes24.sk