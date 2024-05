25. máj 2024 Rastislav Búgel Cestovanie TOP ponuky NETRADIČNÉHO ubytovania: Zažite noc v múzeu, v "lietajúcom" dome či u celebrít Nudí vás už tradičné ubytovanie v hoteloch a apartmánoch? Airbnb zverejnilo výber, toho naj, čo môžete toto leto zažiť.

Airbnb predstavilo letné vydanie tzv. Ikon. Kategória prináša jedenásť výnimočných ubytovaní ponúkajúcich nevšedné zážitky, na ktorých sa podieľali najväčšie mená z oblasti hudby, filmu, televízie, umenia, športu a ďalších.

„Ikony vám umožnia vstúpiť do svetov, o ktorých ste len snívali. Nechajte sa unášať v dome z animovaného filmu Hore. Strávte noc v múzeu Ferrari. Stretnite sa s Kevinom Hartom,“ láka Aribnb.

„Ikony vás zavedú do svetov, ktoré až doteraz existovali iba vo vašej predstavivosti. Ako sa život stáva čoraz viac digitálnym, zameriavame sa na to, aby sme do skutočného sveta vniesli viac mágie. S ikonami sme vytvorili tie najvýnimočnejšie zážitky,“ uviedol Brian Chesky, spoluzakladateľ a generálny riaditeľ spoločnosti.

„Lietajúci dom“ aj sídlo X-Menov

Hoci nová kategória ponúka 11 nevšedných ubytovaní, azda najzaujímavejším je replika „lietajúceho“ domu z animovaného filmu Hore. Neuveriteľne detailná stavba sa nachádza v Abiquiú v Novom Mexiku.

Nadšenci motorizmu si môžu užiť ubytovanie v múzeu Ferrari. Prespíte v posteli vyrobenej z kože, z akej sú aj sedadlá áut Ferrari. Jazdec Marc Gené vás navyše povozí vo Ferrari 296 GTB a lákadlom je aj účasť na Veľkej cene.

Zaujímavá je aj replika sídla X-Menov v americkom štáte New York. Ubytovanie je vytvorené v štýle kresleného komiksu. Ponuka láka na rôzne tréningy, experimenty a mnoho iného pre fanúšikov série o mutantoch.

VIP večer

Chceli by ste zažiť niečo VIP? V tom prípade je pre vás určená ponuka s americkým hercom a komikom Kevinom Hartom. Celebrita vás vezme do svojho Coramino Live Lounge, uvidíte najlepších komikov a pochutíte si na tequile.

Chceli by ste zažiť skutočnú noc v múzeu? Máte príležitosť. Prespať môžete v parížskom Musée d'Orsa. Z terasy luxusnej spálne v hodinovej veži budete svedkami otváracieho ceremoniálu olympijských hier.

Ďalšie výnimočné ponuky ubytovania nájdete na druhej strane!

Zdroj: Dnes24.sk