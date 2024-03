Toto uvidíte iba raz za život! VOĽNÝM okom môžete pozorovať Diablovu kométu

Milovníci vesmíru by mali zdvihnúť hlavu k nočnej oblohe. Uvidia tam niečo, čo sa im už nepošťastí.

„V týchto dňoch je už možné na nočnej oblohe vidieť 12P/Pons-Brooks kométu, ktorú prezývajú aj Diablova kométa. Môžeme ju pozorovať aj na Slovensku,“ informuje iMeteo.sk.

Kryovulkanická kométa v týchto dňoch dokončuje svoju 71-ročnú eliptickú obežnú dráhu okolo Slnka. Milovníci vesmíru ju budú môcť sledovať väčšinu marca.

„Keď sa približovala k Slnku, slnečné žiarenie otvorilo svoju ľadovú škrupinu a spôsobilo erupciu ľadu a plynu, čo zvýšilo jej jas.

Tieto výbušné erupcie zároveň vytvorili plynné rohy, ktoré dávajú kométe jej démonickú prezývku. Zdá sa však, že tieto ikonické rohy po nedávnych erupciách zmizli,“ vysvetľuje server.

Podľa najnovších fotografií kométa svieti na zeleno. Práve teraz prechádza obežnou dráhou Zeme, takže najbližšie 4 týždne bude bližšie k Slnku ako my.

Približne do konca marca bude možné kométu pozorovať aj voľným okom, avšak pri svetelnom smogu nebude príliš viditeľná.

„Treba si preto vybrať miesto, kde je tohto svetelného smogu čo najmenej, ako napríklad v lese ďalej od mesta, ideálne na vyvýšenom mieste. Ak si však chcete kométu užiť lepšie a vidieť ju jasnejšie, pokojne si vezmite malý ďalekohľad,“ píše iMeteo.sk.

Kométa sa momentálne nachádza v súhvezdí Rýb, západným smerom vo výške 32° nad horizontom vo vzdialenosti 243 263 684 k­ilometrov od Zeme.

Foto: ilustračné

The comet 12P/Pons-Brooks captured from my backyard observatory - March 12, 2024 pic.twitter.com/9zVJIlAgye