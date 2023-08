3 Galéria Zdroj: Facebook.com/Polícia SR - Nitriansky kraj TRAGICKÁ nehoda v Nitre: Silný náraz do zvodidiel 66-ročný šofér neprežil, FOTO Aj napriek tomu, že na miesto nehody boli vyslané všetky záchranné zložky, vodič silný náraz neprežil. 13. august 2023 han Krimi

13. august 2023
TRAGICKÁ nehoda v Nitre: Silný náraz do zvodidiel 66-ročný šofér neprežil, FOTO
Aj napriek tomu, že na miesto nehody boli vyslané všetky záchranné zložky, vodič silný náraz neprežil.

Dopravná nehoda sa stala na výjazde cesty R1 smerom na Dražovce v Nitre.

„66-ročný vodič vozidla Škoda Kodiaq z doposiaľ presne nezistených príčin prešiel do protismeru, vyšiel mimo cestu, kde narazil do pevnej prekážky. Následne pokračoval v jazde, kde narazil do dopravných značiek až jeho náraz zastavili zvodidlá,“ informuje polícia na sociálnej sieti.

Žiaľ, Pri dopravnej nehode utrpel vodič zranenia nezlučiteľné so životom.

„Prípadné požitie alkoholu alebo iných návykových látok bude u nebohého vodiča zisťované pri pitve. Okolnosti, miera zavinenia a presná príčina dopravnej nehody sú predmetom vyšetrovania nitrianskej dopravnej polície,“ dodala polícia.

TRAGICKÁ DOPRAVNÁ NEHODA V NITRE 😞 Všetky záchranné zložky boli vyslané k dopravnej nehode, ktorá sa stala na výjazde...

