Budúci prezident prežíva nesmierne SMUTNÉ chvíle: Pellegrinimu ZOMREL milovaný otec

Budúci slovenský prezident Peter Pellegrini prežíva nesmierne ťažké obdobie. Prišiel totiž o jedného z rodičov.

„Jeho otec Otto zomrel podľa našich informácií v bratislavskej nemocnici,“ informuje pluska.sk.

Smutnú správu už potvrdil aj sám Peter Pellegrini. „Budeš nám veľmi chýbať. S láskou a vďakou za všetko sa lúčime. Odpočívaj v pokoji,“ napísal na Facebooku.

Skončil v nemocnici

Správy o podlomenom zdraví otca Petra Pellegriniho sa začali šíriť už koncom marca. Pôvodne mal ísť spolu s rodinou voliť v prvom kole prezidentských volieb, no nestalo sa tak.

„Chceli sme zobrať aj otca, ale ten je v nemocnici, takže on si odvolí do prenosnej volebnej urny,“ povedal vtedy Peter Pellegrini s tým, že v rovnaký deň ho ešte pred odchodom do volebného štábu plánoval ísť znova navštíviť.

„Vyjadrujem úprimnú sústrasť zvolenému prezidentovi Petrovi Pellegrinimu v súvislosti so správou o úmrtí jeho otca. Je vždy bolestné, keď nám odchádzajú najbližší. Verím, že pekné spomienky na otca pomôžu zmierniť stratu, ktorú dnes so svojou rodinou prežíva,“ napísala prezidentka Zuzana Čaputová.

Budeš nám veľmi chýbať. S láskou a vďakou za všetko sa lúčime. Odpočívaj v pokoji. Posted by Peter Pellegrini on Thursday, May 23, 2024

