25. august 2023 han Krimi TRAGICKÝ večer: Zrážku s autom neprežil mladý cyklista. Mal len 24 rokov Štvrtkový večer (24. 8.) poznačila smutná správa. Pri zrážke s autom vyhasol život mladého cyklistu.

Zrážku s autom vo štvrtok (24. 8.) večer v Bratislave neprežil 24-ročný cyklista. Polícia o tom informuje na sociálnej sieti.

„Z doposiaľ nezistených príčin cyklista jazdiaci po Agátovej ulici v smere od Dúbravky prešiel so svojím bicyklom do protismernej časti vozovky, následkom čoho narazil do protiidúceho vozidla,“ priblížili policajti.

Cyklista podľahol zraneniam v nemocnici.

Presné príčiny a okolnosti dopravnej nehody vyšetruje polícia.

Zdroj: TASR