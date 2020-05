11. máj 2020 Rôzne Traja zamrznutí prídu s prudkým ochladením v podobe búrok i snehu. Kedy sa oteplí?

Slovenskí meteorológovia očakávajú, že po teplých májových dňoch príde v utorok (12. 5.) výraznejšie ochladenie.

Zdroj: TASR

Po sobote (9. 5.), keď teplota dosiahla hodnoty nad 27 stupňov Celzia, predpokladajú, že práve pondelok (11. 5.) by mali byť teploty najvyššie.

Silný vietor

Počas soboty na územie Slovenska od západu prúdil teplý vzduch a maximá teploty tak boli opäť vyššie, ako v piatok (8. 5.). Letný deň, teda deň, keď sa teplota vyšplhala na 25 stupňov Celzia, meteorológovia počas soboty nezaznamenali len v nížinách, ale aj na strednom Slovensku v polohách okolo 300 až 400 metrov nad morom.

SHMÚ však na svojom webe informuje aj o tom, že od pondelkového rána očakáva na väčšine územia Slovenska, s výnimkou niekoľkých okresov, silný vietor. V tejto súvislosti vydal výstrahu prvého stupňa.

Výrazné ochladenie

V pondelok k nám už začne postupovať samotný studený front a čaká nás citeľné ochladenie. „To bude také výrazné, že v niektorých oblastiach sa za 24 hodín ochladí aj o viac ako 20 °C, čo je skutočne významné ochladenie. Utorňajšie teploty tak s tými pondelňajšími budú zásadne odlišné. V číselnom vyjadrení: zatiaľ čo v pondelok budú na severe teploty od +20 do +22 °C, tak v utorok už len od 0 do +3 °C. Takéto ochladenie, ak sa potvrdí, je v skutku výnimočné a zapíše sa do histórie,“ informuje iMeteo.sk.

Citeľné ochladenie však spôsobí, že okrem ochladenia výrazne poklesne hranica sneženia. Tá v Rakúsku, v Nemecku a v Česku môže poklesnúť v noci na utorok až na 300 m n.m.

V Česku na noc z pondelka na utorok vydali meteorológovia výstrahu 1. stupňa pred snežením. To môže zavítať do viacerých oblastí Česka, no sneh, ktorý bude padať sa bude topiť, respektíve napadne maximálne poprašok.

Horšie to bude v polohách nad 500 m n.m., kde sa môže vytvoriť snehová pokrývka až do výšky 10 cm. Pred tým platia výstrahy. Sneh, ktorý bude padať totiž bude mokrý a ťažký a môže lámať konáre, ši strhávať elektrické vedenia.

„Problémy sneženie spôsobí najmä v Čechách, v centrálnom a východnom Nemecku, či na severe Rakúska, no sneženie neobíde ani Slovensko. Na našom území by malo v noci na utorok taktiež snežiť. V polohách nad 600 m n.m. môže napadnúť od poprašku do 3 cm. Na horách však môže napadnúť aj okolo 5 cm snehu,“ dodáva iMeteo.sk.

Traja zamrznutí: Pankrác, Servác a Bonifác, ktorí oslavujú svoje meniny v utorok, v stredu a vo štvrtok tak prinesú skutočný príchod zimy. Oblasti, v ktorých by mal napadnúť sneh nájdete na nižšie priloženej mape.

Ochladenie bude také významné, že severné regióny Slovenska sa v utorok môžu zobudiť do zasneženého rána.

Ilustračné foto, TASR

Zdroj: TASR