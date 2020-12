14. december 2020 Zo zahraničia Trump: Bezo mňa by vakcína nebola ešte päť rokov

Dosluhujúci americký prezident Donald Trump v nedeľu vyhlásil, že vakcína proti novému koronavírusu by bez jeho pričinenia nebola k dispozícii nasledujúcich päť rokov.

Zdroj: TASR/AP

Británia pritom začala s očkovaním proti koronavírusu už minulý týždeň, uviedla v pondelok internetová stránka britského denníka The Independent.

Trump svoj názor vyslovil krátko po tom, čo americký Úrad pre kontrolu potravín a liečiv (FDA) v piatok schválil pre núdzové použitie vakcínu proti ochoreniu COVID-19 od konzorcia Pfizer/BioNtech.

Nebyť Trumpa…

„Ak by som nebol prezidentom – a povedia to takmer všetci, aj (moji) nepriatelia – tak vakcínu by ste nemali (najbližších) päť rokov,“ uviedol Trump v rozhovore pre americkú televíznu stanicu Fox News.

Na Twitteri rovnako vyhlásil, že vakcíny sa teraz v USA distribuujú s „päťročným predstihom“. Neskôr napísal, že sám očkovanie zatiaľ nemá naplánované, ale „teší sa naň v primeranom čase“.

Reagoval tak na skutočnosť, že očkovanie vakcínou spoločností Pfizer a BioNTech by sa malo v krajine začať v pondelok. Zdravotnícke úrady odporučili, aby ju ako prvým podali zdravotníkom a klientom v domovoch dôchodcov. O postupe vakcinácie však budú rozhodovať jednotlivé štáty USA.

Zdroje agentúr Reuters a AP však v nedeľu informovali, že už tento týždeň by mali vakcínu ponúknuť vysokopostaveným činiteľom USA vrátane predstaviteľov Bieleho domu a ľudí pracujúcich v ich blízkom okolí.

Podľa hovorcu Rady pre národnú bezpečnosť by najvyšší predstavitelia exekutívy, Kongresu i súdnictva mali byť zaočkovaní prioritne v súlade s protokolom, ktorý má zaistiť funkčnosť štátnej správy počas pandémie alebo katastrofy. Podľa The Independent však prezident zmenil svoje pôvodné rozhodnutie a jeho okolie dostane vakcínu „neskôr v rámci (očkovacieho) programu“.

Prvá zaočkovaná

V Spojených štátoch sa v pondelok začalo očkovanie proti novému druhu koronavírusu. Ako prvá dostala vakcínu zdravotníčka z New Yorku. Podľa agentúry AP sa tým začala najväčšia očkovacia kampaň v dejinách USA.

Ako prvá bola zaočkovaná zdravotná sestra Sandra Lindsayová z nemocnice na newyorskom Long Islande, ktorá posledných 10 mesiacov pôsobí v prvej línii boja proti koronavírusu. Vakcínu dostala v priamom televíznom prenose počas tlačovej konferencie newyorského guvernéra Andrewa Cuoma, informovala agentúra AFP.

„Prvá vakcína bola podaná. Blahoželáme USA! Blahoželáme SVETU,“ reagoval na Twitteri dosluhujúci americký prezident Donald Trump.

Zdroj: TASR