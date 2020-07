9. júl 2020 MI Zo Slovenska Tvrdé slová v boji o POTRATY. Neskrývajte sa za vieru! TOTO ženy naozaj potrebujú

Konzervatívni poslanci za OĽaNO to schytávajú už od druhého koaličného partnera. Po SaS ich návrh novely zákona o interrupciách tvrdo kritizuje aj strana Za ľudí.

Skutočným problémom žien na Slovensku je chudoba, nízke platy, diskriminácia a domáce násilie. To sú témy, ktoré treba riešiť, a nie interrupcie. V tomto zmysle sa nieslo vystúpenie troch poslancov koaličnej strany Za ľudí, ktorí odmietajú návrh poslancov za OĽaNO reprezentovaných Annou Záborskou.

Tvrdé obvinenia

Pred novinárov sa v súvislosti s interrupciami postavila aj poslankyňa Za ľudí Vladimíra Marcinková, ktorá je už vo vysokom štádiu tehotenstva. Odhodlane bránila právo žien slobodne sa rozhodnúť, či dieťa donosia alebo nie.

„Pre interrupciu sa väčšinou nerozhodujú ľahkovážne ženy. Je to najsmutnejšie riešenie mnohých žien, ktoré žijú v chudobe, prípadne sú týrané a majú dve – tri deti, pričom sa boja, že ďalšie už neuživia,“ uviedla poslankyňa.

Spolu s kolegami je presvedčená, že skutočným motívom predkladaných zákonov z dielne konzervatívnych poslancov OĽaNO je obmedziť prístup žien k potratom. „Na ženy v skutočnosti vôbec nemyslia a neriešia ich podstatné problémy,“ dodala Marcinková.

Je to paranoidné

Svoj odmietavý postoj predstavila aj poslankyňa Za ľudí Andrea Letanovská. Ako lekárky sa jej osobne dotklo, že podľa predloženého návrhu zákona by v prípade indikácie interrupcie z dôvodu poškodenia plodu alebo ohrozenia života matky potrebovala žena dve nezávislé lekárske správy. Až potom by jej umožnili ukončiť tehotenstvo.

„Nie som ješitná a sama odporúčam mojim pacientom získať aj druhý lekársky názor, ak ide o ťažkú diagnózu. Lenže prečo by interrupcie mali byť jediný prípad, kedy by to zákon doslova vyžadoval? To znie paranoide. Prečo práve tu nedôverujeme lekárovi?“ Uviedla poslankyňa Letanovská.

Podľa členov Za ľudí to vyzerá tak, že v skutočnosti ide len o vnášanie náboženskej ideológie do legislatívy, čo by sa robiť nemalo. Napriek tomu ocenili veľmi ústretový a konštruktívny dialóg, ktorý s nimi na túto tému viedli konzervatívni poslanci OĽaNO:

Poslankyňa Anna Záborská naďalej odmieta, že by jej cieľom bolo obmedzovať právo žien na slobodnú voľbu o svojom tehotenstve. Trvá na tom, že chce len zvýšiť ich sociálnu i finančnú ochranu a pomôcť im, aby sa pre interrupciu nemuseli rozhodnúť. Konečnú voľbu budú mať stále vo svojich rukách.

