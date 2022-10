Zdroj: www.pixabay.com / CC0 1.0 TÝŽDENNÝ HOROSKOP astrologičky Valiky: Komu hviezdy prajú potomstvo aj zásnuby? Ako sa bude dariť jednotlivým znameniam zverokruhu v týždni od 10. do 16. októbra? 10. október 2022 Magazín

Baran

Celý tento pracovný týždeň je pre vás pokojný až tak, že sa to vám, ako ohnivému znameniu, nepáči, pretože vám vyhovuje byť neustále v akcii. Nuž, my ostatní vám tento pokoj môžeme len potichu závidieť. Naopak, v oblasti citov a lásky sa vám nesmierne darí, takže máte pred sebou dni naplnené vzrušujúcimi zážitkami, či už ste v trvalých, alebo len začínajúcich vzťahoch. Berte to ako dobrú inšpiráciu, ako naplánovať pre vás a vašich partnerov nadchádzajúci víkend.

Býk

Od pondelka do stredy sa v zamestnaní snažte najlepšie ako dokážete, pretože počas týchto dní vám nebeská obloha nesmierne praje, či už v kariérnom napredovaní, ale aj v ostatných pracovných aktivitách. Ale ani štvrtok a piatok nebudú zlé. Rovnako tak aj v osobnom živote, zvlášť v láske, máte priazeň hviezd na vašej strane maximálne ako sa dá, takže v priebehu tohto týždňa sa nebudete mať na čo sťažovať. Pozor, len na prípadné mimomanželské aktivity.

Blíženci

Celý tento pracovný týždeň ste na pracovisku nervózni a podráždení. Všetko vám padá z rúk, nič sa vám nedarí tak, ako by ste si to predstavovali a chceli. Až v piatok sa budete môcť ako – tak realizovať, ale aj to iba pomaličky. V osobnom živote sa v priebehu týchto dní nebudú diať žiadne mimoriadne udalosti. Len vy budete aj doma v nedobrej nálade, pretože si prenášate stresy zo zamestnania do súkromia. Uvedomte si, že tak môžete pokaziť náladu aj vašim blízkym.

Týždenný horoskop pre vás pripravila astrologička Valika Polčicová.

Zdroj: Dnes24.sk