TÝŽDENNÝ HOROSKOP astrologičky Valiky: Ktoré znamenie vyžaruje silný SEXEPÍL? Ako sa bude dariť jednotlivým znameniam zverokruhu od 27. mája do 2. júna?

Baran

Ani v tomto pracovnom týždni nebudete mať dôvod na nejakú radosť, pretože naďalej sa zaoberáte problémami presvedčiť vašich nadriadených, aby vás podporili pri snahách zrealizovať vaše nové plány. Nepoteší vás ani to, že ste finančne nedocenený a predsa cez tieto všetky starosti si dokážete udržať relatívne dobrú a optimistickú náladu. V citovej oblasti máte vo štvrtok podporu vesmíru. Mali by ste si v tento deň nájsť čas pre vaše polovičky. Predídete tak hádkam v sobotu.

Býk

Máte pred sebou veľmi príjemný, pohodový a úspešný pracovný týždeň. Daria sa vám všetky naplánované úlohy, z čoho máte radosť. Tešiť vás bude aj to, že si vaše dobré výsledky všimli aj nadriadení, u ktorých si získate uznanie. Aj v súkromnej oblasti máte pred sebou pekné dni, ktoré si budete užívať spoločne s vašimi blízkymi. Zvlášť v piatok a v sobotu by ste si s partnermi mali dopriať viac romantiky ale aj telesných aktivít v súkromí.

Blíženci

Napriek dobrej fyzickej a aj duševnej kondícii, chuti do práce, to máte v zamestnaní náročné. A keď že patríte k temperamentným znameniam, tento stav, že sa nemôžete presadiť, ťažko znášate. Za to v súkromí sa vám už počas pondelka a utorka darí v oblasti lásky, vzťahov či už trvalých alebo nových, ale je možné, že túto príležitosť nebudete vedieť využiť, lebo máte myseľ stále zahltenú problémami z práce.

Týždenný horoskop pre vás pripravila astrologička Valika Polčicová.

