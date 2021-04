Zdroj: pixabay.com TÝŽDENNÝ HOROSKOP podľa astrologičky Valiky: Je tu nov Barana. Na čo sa máme zamerať? Ako sa bude dariť jednotlivým znameniam zverokruhu v týždni od 12. - 18. apríla? 11. apríl 2021 Magazín

V pondelok 12. apríla máme nov v znamení Barana. „Je to prvý astrologický dom – naše JA, sebauvedomenie si sám seba. Ego v dobrom slova zmysle. Ak sa cítite nedocenení, podriadení, požiadajte o pomoc Lunu,“ približuje astrologička Valika Polčicová, ktorá pre vás pripravila týždenný horoskop.

Baran

V prvej polovici tohto pracovného týždňa sa vám bude dariť ešte ako tak, ale to stačí na to, že začínate byť nespokojní. V druhej sa k tomu pridá veľa stresu a nervozity, a aby toho nebolo dosť, tak vám chýbajú financie pre neočakávané výdavky, ale aj straty vo vašich investíciách. Ešteže vo vašom osobnom živote je pokoj a pohoda. Dokonca pre vás nezadaných, ktorí túžite po láske, streda prináša možnosť stretnúť niekoho, s kým vaša známosť môže v budúcnosti prerásť až do uzavretia manželstva.

Býk

Na vašom pracovisku sa v priebehu tohto týždňa nebudú diať žiadne neočakávané udalosti, ktoré by vás mali nepríjemne zaskočiť. Vy, ktorí sa už dlhodobejšie zaoberáte myšlienkou vycestovať do zahraničia a tam sa zamestnať, mali by ste v priebehu týchto dní preto urobiť prvé reálne kroky, pretože na to máte naozaj priaznivé obdobie. V súkromí sa počas stredy snažte vyhnúť hádkam medzi vami a vašimi partnermi. Boli by totiž vyvolané pre nepodstatné a nedôležité rozpory medzi vami. Šetrite si energiu na nedeľu, pretože ju budete môcť použiť na niečo milé a príjemné hlavne v oblasti lásky.

Blíženci

Už počas minulého týždňa sa vám v zamestnaní darilo a nebude to inak ani v tomto. Vaše pracovné úlohy si plníte na viac ako sto percent, čo má veľmi pozitívny dopad aj na váš kariérny posun smerom nahor. Tešiť vás bude aj to, že vaše finančné investície sa vám vracajú so slušnými ziskami. Podobne na tom budete aj vy čo sa venujete podnikateľským aktivitám. V oblasti citov a lásky sa cítite fajn, všetko je v poriadku, ale predsa len, nezaškodilo by, ak by ste sa cez víkend vašim partnerom venovali trochu viac. Určite to ocenia.

Rak

V pondelok a vo štvrtok buďte na pracovisku obozretní a opatrní v rozhovoroch s vašimi spolupracovníkmi, pretože je medzi nimi niekto, kto by ich využil, alebo lepšie povedané zneužil na to, aby vám podrazil nohy. Zvyšok týždňa je v poriadku a vy vaše úlohy zvládate bez problémov. Aj pre vaše znamenie je v osobnom živote streda kritickým dňom, kedy hrozia nedorozumenia a z nich vyplývajúce hádky medzi vami a vašimi partnermi. Iba čo by ste si pokazili víkend, ktorý je pre vás inak nesmierne príjemný a plný milých prekvapení.

Lev

Na pracovisku sa počas pondelka nebudete cítiť komfortne, ale už od utorka až do piatku budete doslova excelovať vo všetkom, do čoho sa pustíte čo má, samozrejme, aj adekvátne kladný dopad na vaše finančné ohodnotenie. Máte plné právo byť preto na seba hrdí. V osobnom živote, v partnerskom a rodinnom spolužití sa v priebehu týchto dní objaví sem-tam malý mráčik, ale aj v týchto oblastiach vášho života ste spokojní. Aktivity na nadchádzajúci víkend by ste si mali naplánovať spoločne s vašimi blízkymi a pozvať si môžete aj vašich priateľov.

Panna

Tak ako v priebehu minulého týždňa, tak aj v tomto môžete v zamestnaní očakávať iba výborné pracovné výsledky. Rovnako tak sa vám darí v kariére a aj vo financiách vykazujete zisky. Ale ani vy, čo pracujete v súkromnom sektore, sa nebudete mať dôvod na niečo sťažovať. V súkromí ste spokojní a spokojnosť a pohodu prežívate aj v partnerskom a rodinnom spolužití. No predsa by nebolo od veci, ak by ste sa vašim polovičkám venovali o niečo viac na čo budete mať ideálne podmienky a príležitosť cez víkend. Môžete si byť istí, že sa vaša snaha stretne s pozitívnou odozvou.

Váhy

Tento pracovný týždeň, ktorý máte pred sebou nebude v ničom výnimočný. Vaše povinnosti si plníte, v kolektíve prevláda pokojná atmosféra, vaši nadriadení vás zbytočne nezaťažujú, nekontrolujú. Ak patríte medzi tých, ktorí sa už určité obdobie zaoberáte myšlienkou vycestovať do zahraničia a tam sa zamestnať, tak tieto dni sú ideálne na to, aby ste pre to urobili prvé reálne kroky. Aj nebeská obloha vás v tejto záležitosti podporuje. V súkromí sa počas stredy snažte vyhnúť hádkam s partnermi, lebo by boli vlastne o ničom. Iba čo by ste si ohrozili nedeľu v priebehu ktorej môžete zažiť spoločne sa vašimi polovičkami romantické chvíle.

Škorpión

Na vašom pracovisku sa budú diať zmeny, ktoré nebudú patriť k tým príjemným, ale vy sa s nimi dokážete vysporiadať do tej miery, že nijako neohrozia vaše dobré výsledky a nebudú mať ani negatívny dopad na vaše dobré finančné zisky. Nepríjemnosti vás neobídu ani vo vašom osobnom živote, zvlášť v partnerskom spolužití v podobe hádok, ale aj nevery, a tie môžu mať dokonca až fatálny dopad – rozchody, rozvody. Nadchádzajúci víkend sa snažte prežiť niekde v ústraní od všetkého, od všetkých. Odpočívajte, relaxujte.

Strelec

V pondelok a v utorok sa snažte pracovať na maximum. Snažte sa stihnúť všetko dôležité a podstatné, pretože v tieto dni sa vám bude mimoriadne dariť. Naopak od stredy až do piatku vám nebude vychádzať nič aj keby ste sa „rozkrájali“. No v súkromí môžete dať vašej fantázii plný priechod. Už v pondelok môžete očakávať veľmi pekný, romantický večer v spoločnosti vašich partnerov, ale ani ostávajúce dni budú stáť za to. Nadchádzajúci víkend môžete využiť na to, že si pozvete priateľov domov, alebo sa s nimi vyberte niekam von za zábavou.

Kozorožec

Celý tento pracovný týždeň vás zastihne bez elánu a nálady čo sa, samozrejme, odzrkadlí aj na vašich výkonoch a výsledkoch. Jedným z dôvodov, prečo máte takú náladu je váš pocit, že ste finančne nedostatočne ocenení a to vás núti vážne premýšľať o zmene zamestnania. No skôr ako urobíte takéto vážne rozhodnutie, dobre si všetko ešte raz premyslite. V osobnom živote máte v priebehu týchto dní plnú podporu planéty Venuše – láska, takže vy, nezadaní, túžiaci po vzťahu, vaše túžby budú naplnené a vy, čo ste v stabilných vzťahoch, tie sa budú ešte viac utužovať.

Vodnár

Vaše pracovné povinnosti si v tomto týždni plníte bez problémov a dokonca sa pristihnete pri tom, že by ste dokázali zvládnuť aj viac úloh ako máte naplánovaných. No celkovo ste spokojní, pretože vám ide všetko pekne od ruky tak ako má. V oblasti citov a lásky aj vášmu znameniu planéta Venuša prejavuje svoju absolútnu podporu, takže v tejto oblasti vášho života prežívate počas týchto dní doslova eufóriu a to vás napĺňa šťastím. Máte ideálny návod na to, ako alebo čomu sa venovať počas víkendu. Užívajte si to všetko.

Ryby

Na tento pracovný týždeň sa budete snažiť zabudnúť čo najrýchlejšie, pretože vám nebude nič vychádzať a vás to bude iba znervózňovať, z čoho ste podráždení a bez nálady. A k nálade vám nepridá ani vedomie, že ani finančne na tom nie ste najlepšie. Našťastie vo vašich partneroch nachádzate veľké pochopenie a podporu a ich spoločnosť vám prináša stratený pokoj a pohodu. Hlavne ich zásluhou si budete môcť nadchádzajúci víkend užívať bez toho, že by bol zatienený niečím nepríjemným. Bude od vás pekné, ak sa im za to nejako odvďačíte.