TÝŽDENNÝ HOROSKOP podľa astrologičky Valiky: Koho bude vábiť pasca menom nevera?

Ako sa bude dariť jednotlivým znameniam zverokruhu v týždni od 13. júla - 19. júla 2020?

Baran

Ak máte v zamestnaní niečo dôležité na vybavenie, snažte sa to stihnúť uzavrieť v priebehu pondelka a utorka, aj keď aj tieto dni nebudú nič moc. Ale od stredy do piatku to bude hotová katastrofa. Budete čeliť zmenám, ktoré nebudú vôbec príjemné. V súkromí vás počas pondelka a štvrtku čakajú hádky s partnermi alebo iným rodinným príslušníkom. Našťastie, víkend bude hlavne v oblasti lásky a citov nádherný, podarí sa vám urovnať všetky spory a nedorozumenia.

Býk

V pondelok budete na pracovisku prežívať nesmierny stres a tlaky. Všetko okolo vás bude chaotické a hektické. Od utorka až do piatku sa situácia upokojí, takže dokážete vaše úlohy na tento týždeň splniť bezo zbytku. V osobnom živote, hlavne v oblasti lásky a citov, bude utorok príjemný, ale z vašej strany sú pravdepodobné nevery, ktoré sa môžu „prevaliť“, z čoho hrozia vážne hádky medzi vami a vašimi partnermi. Oplatí sa vám dobre si premyslieť všetko skôr, ako sa rozhodnete konať.

Blíženci

Aj tento týždeň vám v oblasti vašej práce bude vychádzať všetko, na čo siahnete. Vaše finančné transakcie sa vám vracajú zo ziskami, budujete si kariéru. Vy, čo podnikáte, uzatvárate pre vás veľmi výborné a výhodné obchodné zmluvy. V súkromí, rodinnom a partnerskom spolužití je počas týchto dní všetko v poriadku, ale vy budete v pokušení ochutnať zakázané ovocie v podobe nevery. Preto si dobre premyslite, či vám to stojí zato, vymeniť stabilitu za niečo neisté.

Rak

Od pondelka do stredy sa v zamestnaní snažte stihnúť všetko, čo sa dá. Máte na svojej strane aj priazeň nebeskej oblohy. Naopak, počas štvrtku a piatku buďte veľmi obozretný a opatrný vo všetkom, čo sa týka vašich pracovných záležitostí. V oblasti lásky vás čakajú veľmi príjemné chvíle s vašimi partnermi, či už ste v dlhodobých alebo v začínajúcich vzťahoch. O to viac buďte preto opatrný v priebehu soboty, pretože tento deň hrozí hádkami a tichou domácnosťou.

Lev

Tento týždeň je pre vašu kariéru nesmierne priaznivý. Využite to. Ak máte nové projekty, môžete ich predložiť vašim nadriadeným. Môžete si byť istý, že sa stretnú z ich strany s pochopením a podporou. Taktiež aj v osobnom živote budete „žať“ úrodu. Pre opačné pohlavie, ale aj pre to rovnaké, ste nesmierne príťažlivý a charizmatický, čo vám uľahčuje nadväzovať nové známosti. Tie môžete pretaviť do dlhodobých vzťahov alebo si užiť letnú, neviazanú zábavu. Záleží len na vás ako sa rozhodnete.

Panna

Aj počas tohoto týždňa sa vám budú plniť všetky vaše predstavy, ale aj plány, ktoré sú spojené s vašou prácou a kariérou. Aj z finančného hľadiska očakávajte zisky. Taktiež aj vy, čo pracujete sami na seba, môžete byť spokojný. Bude sa vám dariť uzatvárať nové a pre vás výhodné obchodné zmluvy. Aj v osobnom živote vás čakajú príjemné a pokojné dni. Preto si to nepokazte. Budete totiž v pokušení v priebehu týchto dní podviesť vašich partnerov. Prevalilo by sa to.

Váhy

Počas pondelka očakávajte v zamestnaní veľa stresu a napätia. Všade okolo vás bude veľa chaosu a všetko sa bude hektické. No od utorka až do piatku bude opäť všetko okolo vás pokojné, takže stihnete dohnať aj zameškané povinnosti. V citovej oblasti bude pre vás utorok veľmi príjemný. No cez to všetko budete mať tendencie „ochutnať“ zakázané ovocia v podobe nevery, ktorá by sa ale neutajila a to by malo za následok vážne problémy medzi vami a vašimi partnermi.

Škorpión

Od pondelka do štvrtka ste na pracovisku nervózny a nepríjemný voči každému okolo vás. Dávajte si pozor , aby ste si pre vašu chvíľkovú vnútornú nepohodu dlhodobo nenarušili do teraz dobre fungujúce vzťahy medzi vami a vašimi kolegami.Váš citový život bude v priebehu týchto dní ako na rozbúrenom mori. V pondelok prežívate veľa lásky, v stredu sa budete s partnermi hádať, ale počas nadchádzajúceho víkendu sa medzi vami všetky nepríjemnosti upokoja a vyriešia.

Strelec

Aj počas týchto dní sa „veziete“ na vlne úspechu. V zamestnaní sa vám darí vo všetkom, do čoho sa pustíte. Vaše finančné investície vám prinášajú zisky, v rámci kariéry sa posúvate smerom dopredu. Očakávajte tiež nové pracovné ponuky. Rovnako tak aj vo vašom osobnom živote budete veľmi spokojný. Do stálych vzťahov prichádza nový náboj a iskra. Vy, čo ste nezadaný, a túžite po serióznom partnerovi, partnerke, máte istotu, že v priebehu týchto dní ich spoznáte.

Kozorožec

V tieto dni sa vám na pracovisku darí krok po kroku úspešne riešiť všetky úlohy, ktoré máte naplánované. Vaši nadriadení sú s vašou pracovnou morálkou veľmi spokojný. No nemali by ste zabúdať na vašich partnerov, ktorí vám už v pondelok budú vyčítať, že sa im nedostatočne venujete práve kvôli vašej práci. Majte to na mysli. Bola by škoda, keby ste si kvôli maličkosti pokazili inak príjemný týždeň. Preto by bolo od vás pekné, ak by ste im v priebehu víkendu pripravili nejaké milé prekvapenie.

Vodnár

Pondelok a utorok sa snažte pracovne využiť čo najefektívnejšie, ako dokážete. Máte na vašej strane úplnú podporu nebeskej oblohy vo všetkých vašich aktivitách, ktoré sa pozitívne odzrkadlia aj na vašich finančných ziskoch. Po zbytok týždňa môžete byť trochu nervózny, ale to nijako neohrozí vaše vynikajúce výsledky. V súkromí okrem stredy, kedy môžete mať s partnermi menšie nepríjemné výmeny názorov, očakávajte tiež spokojnosť a pohodu.

Ryby

V zamestnaní máte pred sebou až veľmi pokojný týždeň. Je dosť pravdepodobné, že sa budete až nudiť, ale nedávajte to moc najavo, pretože by si to mohli všimnúť vaši nadriadení. Využite tento čas na naplánovanie aktivít pre vás, vašich partnerov a rodinu, ktorými si budete môcť ešte viac spríjemniť už aj tak pohodové dni. Vôbec nebude zlé, ak do nich zapojíte aj vašich priateľov. Čím viac ľudí, o to väčšia zábava.

Horoskop pre vás pripravila astrologička Valika Polčicová.

