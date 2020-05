3. máj 2020 Magazín TÝŽDENNÝ HOROSKOP podľa astrologičky Valiky: Spln nám môže pomôcť s dedičstvom

Ako sa bude dariť jednotlivým znameniam zverokruhu v týždni od 4. - 10. mája 2020?

„Vo štvrtok 7. mája máme spln v znamení Škorpióna o 11:48 hodine. Ak máte problém s dedičstvom, požiadajte o pomoc Lunu,“ hovorí astrologička Valika Polčicová.

Baran

Máte veľa energie a aj dobrých nápadov, ktorými by ste dokázali všetkým okolo vás, že v tom, čo robíte, ste profesionál, ale nedokážete to využiť, pretože aj počas tohto týždňa nebudete schopný vychádzať s vašimi spolupracovníkmi a dokonca aj s nadriadenými budete polemizovať o ich rozhodnutiach, čo nie je je pre vás dobré. Preto ak to dokážete, zamerajte sa iba na vaše povinnosti a nič iné neriešte. Rovnako tak aj vo vašom osobnom živote sa snažte držať sa v ústraní. Relaxujte.

Býk

V zamestnaní si počas tohto týždňa dokážete získať na svoju stranu všetkých pre vašu ochotu a ústretovosť. Máte šancu nadviazať nové, výhodné pracovné kontakty a známosti, ktoré vám z dlhodobého hľadiska prinesú ďalšie zákazky a spoluprácu. V súkromí a zvlášť v citovej oblasti vášho života ste viac nespokojný so stavom v akom sa nachádzate, ale je to oveľa lepšie ako v predchádzajúcich dňoch. Snažte sa na to pozerať s tohoto uhlu pohľadu.

Blíženci

Tento týždeň pre vás na pracovisku platí, dvakrát meraj a raz rež. Preto skôr, ako sa rozhodnete vašim nadriadeným predložiť vaše nové návrhy, prejdite si ich ešte raz dôkladne, aby ste sa uistili, že v nich nebude ani najmenšia čo i len kozmetická chyba. V takom prípade máte istotu, že u nich uspejete. V osobnom živote, v rodinnom či partnerskom spolužití sa počas týchto dní nebudú diať žiadne mimoriadne udalosti, ktoré by vás mali nepríjemne zaskočiť.

Rak

V priebehu tohto týždňa sa u vás budú striedať úspech s neúspechom v presných po sebe idúcich dní a to v každej oblasti vášho života. Preto sa snažte z tých pozitívnych vyťažiť čo najviac a tie nepriaznivé sa pokúste ignorovať. Máte okolo seba dostatok ľudí, ktorí sú pre vás oporou a ktorí vás radi zastúpia, ak by to bolo potrebné. Nadchádzajúci víkend budete prežívať v príjemnom prostredí a spoločnosti vašej rodiny a priateľov.

Lev

Ešte aj v tomto týždni pre vás platí, aby ste boli opatrný vo vašich investíciách a taktiež aj vo vašich reakciách hlavne pri oficiálnych stretnutiach či už s vašimi obchodnými partnermi, alebo kdekoľvek na úradoch. Pretože vás budú ovládať viac emócie ako diplomatický prístup k riešeniam problémov. Aj doma si hlavne počas nedele dávajte pozor na vašu ohnivú povahu, pretože by vaše reakcie boli naozaj neadekvátne, čo by malo nepriaznivý dopad na vaše spolužitie s vašimi blízkymi.

Panna

Počas týchto dní sa na pracovisku snažte radšej všetko, čo urobíte, ešte raz preveriť, aby ste mali istotu, že je všetko v poriadku. Tiež sa snažte každú vašu novú aktivitu s niekym konzultovať a až potom sa pustite do jej realizácie. Proste dvakrát meraj a až potom rež. Váš osobný život, rodinné a partnerské spolužitie nebude v priebehu tohto týždňa poznačené ničím nepríjemným, takže budete mať dostatok času aj na vaše osobné záujmy a záľuby.

Váhy

V zamestnaní sa vám bude dariť hlavne v nadväzovaní perspektívnych známostí s novými obchodnými partnermi. Ale aj s vašimi spolupracovníkmi sa vám bude dariť upevňovať si vzájomné vzťahy, pretože budete veľmi ústretový a ochotný. V citovej oblasti ste ešte stále nespokojný, ale cítite, že je to už lepšie ako za posledné obdobie, preto sa snažte na túto oblasť vášho života pozerať z tohoto uhlu pohľadu. Nič dobré sa nerodí ľahko.

Škorpión

Ak by ste mohli, tak by ste počas týchto dní zmenili svet k lepšiemu podľa vašich predstáv, ale viete, že to nie je možné. Preto sa zamerajte na vaše záležitosti či už na pracovisku alebo v súkromí. Aj to je spôsob, ako dokážete urobiť niečo dobré, pretože ľuďom okolo vás vytvoríte príjemnú atmosféru, pocit, že niekomu na nich záleží a môžu sa na vás obrátiť ak budú potrebovať poradiť alebo pomôcť. Víkend sa snažte tráviť v spoločnosti tých, ktorí sú vám najbližší.

Strelec

Ešte stále máte aj podporu šťasteny vo všetkých vašich aktivitách, čo je pre vás dobré, pretože na druhej strane robíte rozhodnutia, ktoré nie sú správne hlavne v oblasti vašich finančných transakcií. Ste dosť neopatrný a benevolentný. Mali by ste začať premýšľať nad tým, kam investujete vaše prostriedky. V osobnom živote ste naďalej veľmi príjemný, milý a pozorný k svojim blízkym, za čo od nich dostávate rovnakým dielom ich pozornosť a lásku.

Kozorožec

V zamestnaní sa, našťastie, dokážete plne sústrediť na vaše povinnosti, no tempo, na ktoré boli vaši nadriadení u vás navyknutí sa spomalilo, pretože už dlhodobo sa vo vašom vnútri necítite v pohode. Niečo vám chýba, cítite, ako by ste boli iba polovičatý a to vás dostáva do nepohody a nechute. Máte tendencie sa izolovať od okolitého sveta a je tu riziko, že môžete hľadať útechu v alkohole alebo v iných podobných prostriedkoch. Máte pri sebe dostatok ľudí, ktorí stoja pri vás aj v nepriaznivých obdobiach a ktorí sú pre vás oporou a istotou.

Vodnár

Aj vášmu znameniu je šťastena naďalej naklonená, preto sa vám darí plniť si vaše plány alebo presadzovať nové projekty. Rovnako tak máte na svojej strane priazeň vašich nadriadených, preto sa to snažte všetko využiť tak, ako najlepšie dokážete. Máte možnosť vybudovať si ozaj dobrú nielen pracovnú, ale aj spoločenskú pozíciu. Vaše súkromie je už nejaký čas bez väčších zmien a tie sa nebudú diať ani počas týchto dní. Budete sa tak môcť venovať tomu, čo vám robí radosť a čo vás napĺňa.

Ryby

Nič sa nestane, ak aj v priebehu tohto týždňa zameriate vašu pozornosť iba na tie najnevyhnutnejšie záležitosti, ktoré treba na pracovisku zariadiť a to ostatné si odložíte, alebo požiadate kolegov o pomoc. Ešte stále sa totiž nebudete schopný plne sústrediť, čo by mohlo mať za následok, že by ste robili chyby. V súkromí budete mať tendencie byť trochu rozmarný viac ako by bolo vhodné, preto dívajte pozor na to aby ste tým nedráždili partnerov zbytočne viac ako by bolo dobré.

Zdroj: Dnes24.sk