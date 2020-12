13. december 2020 Magazín TÝŽDENNÝ HOROSKOP podľa Valiky: Koho čaká "deň blbec" a koho kariérny postup?

Ako sa bude dariť jednotlivým znameniam zverokruhu v týždni od 14. - 20. decembra 2020?

V pondelok 14. 12. máme NOV v znamení Strelaca. O 17.19 hod. je k tomuto znameniu priradený 9. astrologický dom, ktorý hovorí o ďalekých cestách, duchovne a kariére v cudzine. Ak si niečo z tohto želáte, poproste o pomoc LUNU.

Baran

V pondelok a v utorok si na pracovisku uchovajte pokojnú myseľ, pretože vás čakajú problémy, ktoré vám nedovolia venovať sa tomu, čomu máte. Až od stredy do piatku sa všetko upokojí a vy stihnete dohnať aj zameškané. U vás doma je v priebehu týchto dní pohoda a pokoj. Spoločne s celou rodinou finišujete v prípravách na Vianoce. Na pomoc si môžete počas víkendu pozvať aj priateľov. Aspoň bude väčšia zábava.

Býk

V priebehu tohto týždňa sa vám v zamestnaní bude mimoriadne dariť vo všetkom, do čoho sa pustíte. To bude mať pozitívny dopad aj na vaše lepšie pracovné zaradenie v podobe postupu na kariérnom rebríčku. V citovej oblasti vášho života sa cítite príjemne a spokojne, takže teraz všetky tie predvianočné prípravy, nakupovanie, upratovanie či pečenie perfektne zvládate, dokonca si to všetko spoločne s vašimi blízkymi aj užívate.

Blíženci

Všetky vaše pracovné aktivity sa snažte stihnúť ukončiť do piatku, pretože v priebehu tohto dňa je riziko, že by ste mohli viac stratiť ako ste doteraz získali. V partnerskom či rodinnom spolužití si v tieto dni užívate harmóniu, ako aj pohodu, ktorá len zvýrazňuje celkovú súdržnosť vašej rodiny. S tou teraz prežívate príjemné chvíle pri všetkých prípravách na najkrajšie sviatky roku,

Rak

Pondelok, utorok, streda a piatok sú dni, počas ktorých sa v zamestnaní môžete venovať aj náročným projektom. V priebehu štvrtku nič dôležité neriešte. Nevyšlo by vám to tak, ako by ste očakávali. V súkromí pozor na utorok. Hrozia hádky. Naopak, štvrtok je naplnený láskou. A tá bude prevládať aj cez víkend, takže aj posledné prípravy na sviatky budú príjemné a plné radosti.

Lev

Pracovne sa vám darí aj v priebehu tohto týždňa. Rovnako tak aj vaša kariéra sa uberá správnym smerom. Iba finančne to ešte stále nie je dobré, a to vás mrzí zvlášť v tomto predvianočnom období. Nemôžete si tak dovoliť kúpiť blízkym také darčeky, aké by ste chceli. Našťastie, tieto sviatky nie sú o darčekoch, ale o láske, harmónii, spolupatričnosti a toho všetkého je medzi vami a vašimi najbližšími dostatočne veľa.

Panna

Od pondelka do štvrtku sa vám budú dariť zvládať všetky vaše pracovné povinnosti bez problémov. No počas piatku sa venujte iba tomu najzákladnejšiemu, pretože toto je pre vaše znamenie doslova deň blbec. V súkromí máte pred sebou dni, ktoré budú hlavne o prípravách na vianočné sviatky, ale budú to prípravy plné radosti, zábavy a smiechu v kruhu vašej rodiny a priateľov.

Váhy

Toto je pre vás týždeň, počas ktorého keď z pracovného hľadiska na niečo len pomyslíte, bude sa dariť bez väčšieho vynaloženia vašich fyzických či psychických síl. Vaša kariéra je tak isto na vzostupe. Aj v osobnom živote sa vám darí, a to vás teší, pretože si o to viac dokážete užívať všetky vianočné prípravy ako sú varenie, pečenie, upratovanie alebo nakupovanie, a to všetko spoločne s celou rodinou.

Škorpión

Očakávajte naozaj pracovne nesmierne náročný a komplikovaný týždeň, ktorý bude osladený aj nepríjemnými správami o pripravovaných zmenách, ktoré budú mať dopady aj na vás. Ešteže v osobnom živote máte všetko v poriadku. Vaši partneri sú vám oporou a aj celá rodina sa vás snaží podporovať. Takže aj u vás prebiehajú všetky prípravy na Vianoce v duchu týchto najkrajších sviatkov roku, ako aj radosti a zábavy.

Strelec

V tomto týždni sa v zamestnaní snažíte naozaj najlepšie ako viete, ale cez to všetko nie sú nadriadení s vašimi výkonmi spokojní, čo dávajú aj najavo, a to vás mrzí. V osobnom živote máte všetko v poriadku. Doma sa zapájate aj do predvianočných aktivít, ale nedokážete si tú peknú atmosféru vychutnať, pretože musíte stále myslieť na všetky tie nepríjemnosti na pracovisku. Cez víkend si doprajte veľa odpočinku a relaxujte.

Kozorožec

Aj počas tohto pracovného týždňa nie ste v pohode, hlavne po psychickej stránke. K tomu všetkému sa musíte zaoberať viac riešeniami problémov a prekážkam, ktoré vám bránia v každej aktivite. V partnerskom, ako aj rodinnom spolužití prevláda pohoda a pokoj. Celá vaša rodina sa snaží dokončiť predvianočné prípravy, aby bolo všetko v najkrajší deň tohto roka tip-top. Vy sa ale z toho nedokážete pre vašu celkovú vnútornú nepohodu tešiť a len ťažko sa zapájate.

Vodnár

Máte odhodlanie aj chuť pracovať, ale nedostáva sa vám dostatok príležitostí, aby ste ich mohli aj v praxi uplatniť. Našťastie, máte na svojej strane podporu nadriadených, ktorí vám aj naďalej prejavujú dôveru. V oblasti citov a lásky ste spokojný. Aj k prípravám na vianočné sviatky pristupujete zodpovedne, ale akosi bez iskry. Skúste sa premôcť, aby ste vašu nie príliš dobrú náladu nepreniesli aj na vašu rodinu.

Ryby

V zamestnaní vám to v priebehu týchto dní ako tak ide. Dokážete si vaše povinnosti plniť bezo zvyšku. No čo vás dostáva do vnútornej nepohody je to, že zisťujete, že niektorí vaši spolupracovníci nie sú tými, za ktorých ste ich považovali. Našťastie si v kruhu vašej rodiny dokážete napraviť chuť, pretože z ich strany vnímate silnú spolupatričnosť a náklonnosť, takže si spoločne s nimi vychutnávate všetky predvianočné prípravy.

Týždenný horoskop pre vás pripravila astrologička Valika Polčicová.

Zdroj: Dnes24.sk