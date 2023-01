Zdroj: Dnes24.sk/Milan Hanzel Týždenný HOROSKOP podľa Valiky: Dávajte si pozor, čo poviete! KOMU hrozí až ROZVOD? Ako sa bude dariť jednotlivým znameniam zverokruhu v týždni od 9. januára do 15. júla? 8. január 2023 han Magazín

8. január 2023 han Magazín Týždenný HOROSKOP podľa Valiky: Dávajte si pozor, čo poviete! KOMU hrozí až ROZVOD? Ako sa bude dariť jednotlivým znameniam zverokruhu v týždni od 9. januára do 15. júla?

KOZOROŽEC

Do utorka nemáte dobrú náladu, ale našťastie to nebude mať negatívny dopad na vaše dobré pracovné výsledky. Od stredy až do piatku ste už v pohode, čo bude mať ešte výraznejší pozitívny dopad na všetky vaše aktivity spojené s vašimi povinnosťami. V súkromí v priebehu týchto dní prežívate mimoriadnu spokojnosť a naplnenie v každej oblasti. Cítite lásku, naplnenie a spolupatričnosť s každým členom vašej rodiny. V partnerskom spolužití si užívate spoločné chvíle.

VODNÁR

V tomto týždni budete na pracovisku zažívať veľa nepríjemných situácií, ale napriek tomu ste úspešný a aj v kariére sa posúvate smerom nahor. V tejto oblasti sa bude dariť hlavne vám, ktorí pracujete v zahraničí alebo spolupracujete so zahraničími klientami. V osobnom živote, v partnerskom a rodinnom spolužití prežívate pokoj a harmóniu. Tí, čo ste nezadaní, túžiaci po láske, máte príležitosť v stredu spoznať a stretnúť niekoho, s kým budete môcť začať budovať spoločný život.

RYBY

V pondelok a v utorok budete v zamestnaní prežívať perné chvíle, ale napriek tomu vám to neuberie na vašej dobrej nálade a optimizme. To je dobré, pretože od stredy až do piatku vám nebeská obloha bude nápomocná vo všetkom, čo bude mať pre vás pozitívny dopad v kariére. Rovnako aj finančne. V rodinnom a v partnerskom spolužití prežívate príjemné chvíle, ktoré vás napĺňajú spokojnosťou a pocitom pevného zázemia. Preto by bolo fajn, ak by ste si pre vás a vašich partnerov na nadchádzajúci víkend naplánovali niečo romantické.

Týždenný horoskop pre nás pripravila astrologička Valika Polčicová.

Zdroj: Dnes24.sk