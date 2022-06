Zdroj: pixabay.com TÝŽDENNÝ HOROSKOP podľa Valiky: Šanca zarobiť balík, ktoré znamenie si prilepší? Čo čaká jednotlivé znamenia zverokruhu v novom týždni? Niekto bude mať šťastie, iného čakajú nervy drásajúci dni. 12. jún 2022 Magazín

12. jún 2022 Magazín TÝŽDENNÝ HOROSKOP podľa Valiky: Šanca zarobiť balík, ktoré znamenie si prilepší? Čo čaká jednotlivé znamenia zverokruhu v novom týždni? Niekto bude mať šťastie, iného čakajú nervy drásajúci dni.

BARAN

Je pred vami príjemný a pohodový pracovný týždeň, takže si budete môcť dovoliť povoliť vo vašom nasadení. Dokonca niečo, na čom ste pracovali už dávnejšie, sa vám vráti, a to v podobe bonusov, ktoré vás možno posunú vo vašej kariére. Vo vašom osobnom živote, hlavne v oblasti lásky, vám v priebehu týchto dní ruže kvitnú bez ohľadu na to, či ste už v trvalých vzťahoch, alebo v nových. No aj vám nezadaným sa ukazujú perspektívne nové stretnutia.

BÝK

Počas týchto dní máte až priveľa energie a chuti do práce. To všetko dokážete pretaviť do tej podoby, že všetky vaše povinnosti si úspešne splníte na sto percent. Ste spokojný a spokojný ste aj preto, lebo sa kariérne posúvate smerom dopredu. Ak sa vám vo vašom súkromí podarí v utorok zažehnať možné hádky medzi vami a vašimi partnermi, potom vás v piatok a počas celého víkendu čaká odmena v podobe vrúcnych citov a túžob zo strany vašich polovičiek.

BLÍŽENCI

Vaše pracovné povinnosti budú komplikovať spolupracovníci. Niektorí z nich sa budú pokúšať o podrazy. Preto buďte opatrný a obozretný. Ale môže vás tešiť, že napriek ich snahám sa vám finančne veľmi dobre darí. Vaše súkromie bude v utorok a v stredu naplnené len láskou, no celý víkend, a hlavne najmä v sobotu, vás čakajú

samé hádky. Pokúste sa im radšej vyhnúť, ak sa bude dať.

Týždenný horoskop pre vás pripravila astrologička Valika Polčicová.

Zdroj: Dnes24.sk