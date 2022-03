Zdroj: TASR/Henrich Mišovič Ukrajinci, pýtajte si SLOVENSKÉ platy! Odborári chcú zabrániť špekulantom a prepúšťaniu Odborový zväz (OZ) KOVO odporučí utečencom z Ukrajiny, aby si na Slovensku žiadali rovnaké platy, aké dostávajú Slováci. 28. marec 2022 Zo Slovenska

28. marec 2022 Zo Slovenska Ukrajinci, pýtajte si SLOVENSKÉ platy! Odborári chcú zabrániť špekulantom a prepúšťaniu Odborový zväz (OZ) KOVO odporučí utečencom z Ukrajiny, aby si na Slovensku žiadali rovnaké platy, aké dostávajú Slováci.

Zdroj: TASR/Henrich Mišovič

Je to podľa neho spôsob, ako predísť tomu, aby zamestnávatelia neprepúšťali našincov s cieľom zamestnať cudzincov.

Špekulanti sa nájdu

„Viem, že pre ľudí z Ukrajiny aj 300 – 400 eur sú veľké peniaze, iné než pre nás, ale my ich budeme nabádať a presviedčať k tomu, že majú dostať presne takú istú mzdu ako aj slovenskí zamestnanci. Je to vecou aj kontrolných orgánov, ako je napríklad inšpektorát práce, aby sa na to pozreli, že či ukrajinský zamestnanec dostáva to, čo zo zákona má dostať,“ povedal pre TASR člen predsedníctva OZ KOVO Jozef Balica.

Zamestnávateľov odborári vyzývajú, aby nezneužívali zlú sociálnu situáciu zahraničných, v tomto prípade ukrajinských zamestnancov, „a neponúkali im mzdy, ktoré sú pod našu úroveň minimálnych mzdových nárokov“, povedal.

Plánujú preto vydávať informatívne letáky pre utečencov v ukrajinčine. "Je aj vecou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, aby v ukrajinskom jazyku informovalo o nárokoch, ktoré má zamestnanec. Ukrajinci nemusia vôbec vedieť, že tu je šesť úrovní minimálnych miezd s mesačnou tarifou a 18 minimálnych miezd s hodinovou tarifou,“ vysvetlil Balica.

Žiadané odvetvia

Podľa podpredsedníčky Rady OZ KOVO Moniky Benedekovej je na Slovensku dlhodobo nedostatok zamestnancov, najmä čo sa týka nízkokvalifikovanej pracovnej sily. Ženy, ktoré prichádzajú z Ukrajiny, sa však pravdepodobne skôr zamestnajú v odvetviach, ktoré už dnes sú finančne poddimenzované.

„Sú to napríklad sociálne služby, zdravotníctvo, školstvo. Na druhej strane, samozrejme, hrozba sociálneho dumpingu tu je aj v týchto oblastiach, že mzdy sa budú ešte tlačiť dolu,“ priblížila Benedeková.

Prepúšťaniu zo strany firiem, aby zamestnali utečencov, sa podľa jej slov zabrániť nedá. „Zamestnávateľ môže, samozrejme, prepustiť zamestnanca len zo zákonných dôvodov. Našou úlohou ako odborov je snažiť sa tam, kde pôsobíme, integrovať zamestnancov, a teda občanov Ukrajiny do odborov, aby spoločne hájili aj so slovenskými občanmi svoje práva,“ dodala Benedeková.

Ilustračné foto

Zdroj: TASR