9. september 2023 Ľubomír Hudačko Zo Slovenska Ukrajinka Yulia o pacientoch v Prešove: S amalgámovou plombou som sa tu stretla prvýkrát Zubárka Yulia Shylo pochádza z Charkova. Keď začala vojna, prišla pracovať do ambulancie v Prešove. V nej pacientom ponúkajú aj netradičné benefity.

Už od detstva vedela, že sa tejto profesii bude venovať. Jej otec je tiež zubárom, má 40-ročnú prax a tak jej bola táto téma blízka.

„Prišla som vtedy do kontaktu so všetkými maketami zubov, páčilo sa mi to. Vždy som s otcom chodila do práce, všetko mi ukazoval a tak som sa k tomu dostala aj ja,“ hovorí v rozhovore pre Dnes24.sk Ukrajinka Yulia Shylo.

Najprv študovala odbor zubný technik, venovala sa protézam a korunkám. Neskôr 5 rokov študovala na univerzite v Ukrajine, pracovala ako asistentka zubára a venovala sa chirurgii, protetike aj implantátom.

Pochvala Prešovčanom

„Po skončení vysokej školy som mala ešte dva roky prax v dvoch štátnych ambulanciách. Takto to funguje u nás po univerzite. Neskôr som prišla na Slovensko. Keď začala vojna, museli sme s manželom vymyslieť, kde budem pôsobiť. Slovensko je blízko Ukrajiny, má podobný jazyk a dúfali sme, že to tu bude prijateľné. Cítim sa tu veľmi dobre, Prešovčania sú priateľskí a príjemní ľudia,“ hovorí so slušnou slovenčinou.

Tú sa pritom postupne učí len necelý rok. Priznáva však, že lepšie sa jej hovorí o zuboch, ako v bežnej konverzácii. Chce sa dočkať momentu, keď už pacienti vďaka reči ani nezbadajú, že pochádza z Ukrajiny.

Nové prístroje

Yulia si našla pracovné miesto v nedávno otvorenej prešovskej ambulancii Dental Clinic, sídliacej v budove bývalých elektrární. Pracuje s novými prístrojmi, hneď poruke má röntgen a aj kvalitnú súpravu ďalších materiálov.

„To sa mi veľmi páči, dobre sa s tým pracuje, keď môžete urobiť rtg snímku hneď a všetko je na mieste,“ hovorí spokojne o ambulancii. Na tomto mieste zatiaľ fungujú dve ambulancie, od septembra by mali začať ordinovať ďalšie dve.

