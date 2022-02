Zdroj: pixabay.com Urobiť si poriadok v rodinných financiách by malo byť nevyhnutnosťou. Ako na to? Rastúce ceny často znamenajú to, že aj keď niekto vlani dokázal ušetriť niekoľko desiatok či stoviek eur mesačne, tento rok táto úspora v dôsledku inflácie mizne. 12. február 2022 Magazín

12. február 2022 Magazín Urobiť si poriadok v rodinných financiách by malo byť nevyhnutnosťou. Ako na to? Rastúce ceny často znamenajú to, že aj keď niekto vlani dokázal ušetriť niekoľko desiatok či stoviek eur mesačne, tento rok táto úspora v dôsledku inflácie mizne.

Urobiť si poriadok v rodinných financiách by malo byť tento rok nevyhnutnosťou a nielen formalitou. S rastúcou infláciou dražejú všetky tovary a služby. Podľa spoločnosti Home Credit je vhodné nastavenie rodinného rozpočtu momentálne oveľa dôležitejšie, ako to bolo v minulosti.

Upracte si vo financiách

Nejde pritom len o stúpajúce náklady spojené so zvyšujúcimi sa cenami energií, potravín a služieb, ale aj o to, ako napríklad naložiť s peniazmi, ktoré majú ľudia k dispozícii. Spoločnosť uvádza, že je rozumnejšie lepšie plánovať nákup finančne nákladnejších položiek, ako sú drahšie elektrospotrebiče, zaradenie do bytu či auto.

Prvým krokom je zostavenie si rodinného rozpočtu. Najdôležitejšou informáciou je, či má človek vyššie príjmy ako výdavky. Ak by si niekto chcel napríklad v budúcnosti vziať pôžičku, rozdiel medzi príjmami a výdavkami by mal stačiť na pokrytie mesačnej splátky.

Ďalej je dobré zamyslieť sa nad tým, či nemá človek príliš veľa bežných alebo sporiacich účtov, ktoré nepotrebuje a platí za ne zbytočné poplatky. Niekedy sa oplatí spojiť všetkých členov domácnosti pod jeden účet. Potom urobiť revíziu svojich debetných alebo kreditných kariet.

Skontrolujte si úvery

Ďalším aspektom, ktorý súvisí s rodinným rozpočtom, je kontrola všetkých úverov. Koľko pôžičiek človek má, ako dlho ich bude musieť splácať a koľko ešte bude musieť zaplatiť.

Stojí za to zvážiť, či má dostatok peňazí na pokrytie všetkých splátok úverov alebo či sa skôr neoplatí požiadať o konsolidáciu, t. j. spojenie všetkých úverov do jedného a ušetriť tak okrem iného aj na poplatkoch. Niekedy je tiež vhodný čas na predčasné splatenie celého úveru.

Problémy so splácaním?

Konsolidácia je optimalizovaný úver, ktorý sa podľa ombudsmana klientov spoločnosti Miroslava Zborovského nemusí nevyhnutne využívať len v prípade problémov so splácaním, ale je vhodným nástrojom, ktorý pomáha klientovi mať všetky splátky pod kontrolou.

„Celý proces je pre človeka výrazne zjednodušený, pretože platí len jednu splátku, sleduje jeden termín splácania a výraznou výhodou je úspora na mesačnej splátke. Spojiť sa dajú úvery, kreditné karty, kontokorenty, lízingy a často aj mikropôžičky. Aj konsolidované úvery sa bežne poisťujú pre prípad náhlej neschopnosti splácania počas choroby alebo náhlej straty zamestnania,“ priblížil.

Kde možno ušetriť?

Výdavková časť rozpočtu sa v súčasnosti veľmi mení. Rastúce ceny často znamenajú to, že aj keď niekto vlani dokázal ušetriť niekoľko desiatok či stoviek eur mesačne, tento rok táto úspora v dôsledku inflácie mizne. Preto je potrebné zamerať sa viac na výdavkovú stránku rozpočtu a hľadať rezervy, kde možno ušetriť.

Dá sa ušetriť na nákupe oblečenia, športového vybavenia alebo elektrospotrebičov a iných mimoriadnych výdavkov, ktoré sa dajú kúpiť aj z druhej ruky alebo možno nájsť ich lacnejšie alternatívy.

