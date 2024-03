16. marec 2024 Rastislav Búgel Zo zahraničia Uvidíme opäť NAJSLÁVNEJŠIU loď? Miliardár sľubuje, že postaví Titanic II Milovníci slávneho Titanicu sa možno dočkajú jeho vernej plávajúcej repliky. Chcel by ju postaviť jeden z miliardárov.

Aj viac ako 110 rokov po tragickej nehode najslávnejšia loď na svete fascinuje milióny ľudí. Ich oči sa najnovšie upierajú na miliardára Clivea Palmera. Ten totiž pred niekoľkými dňami oživil svoj projekt Titanic II.

Lepšia ako originál

V stredu (13. marca) si prenajal miestnosť v Sydney, kde svetu predstavil svoje smelé plány. Ako informoval The Guardian, Palmer chce vytvoriť repliku slávneho Titanicu. Nie je to však prvé takéto oznámenie, ktoré Palmer spravil. Pred takmer desiatimi rokmi prišiel s rovnakou víziou, no naplniť sa ju nepodarilo.

Podľa jeho slov má byť obnovený projekt spoločnosti Blue Star Line „oveľa, oveľa lepší ako originál“. Počas tlačovej konferencie povedal, že postaví „loď lásky a maximálneho štýlu a luxusu“.

Jeden z novinárov sa ho opýtal, či bol pôvodný neúspešný projekt podvodom alebo len reklamnou kampaňou. Boháč sa nahneval a odpovedal, že má „dosť peňazí, aby postavil Titanic aj desaťkrát.“

Pôvodný projekt sa nikdy neuskutočnil

Práce na pôvodnom projekte sa zastavili v roku 2015 v dôsledku sporu medzi jednou z Palmerových spoločností a čínskou spoločnosťou Citic. Oživenie projektu oznámil aj v roku 2018 s tým, že Titanic II sa mal plaviť už v roku 2022. Ani to sa nepodarilo. Miliardár za to viní pandémiu covidu. Tentoraz sa to však vraj podarí, nakoľko, ako sám vraví, má oveľa viac peňazí.

Palmer koncom mesiaca oslávi 70. narodeniny. V prístave v Sydney vraj nedávno premýšľal, že by po sebe chcel niečo zanechať. A tým niečím má byť práve replika Titanicu. „Je oveľa zábavnejšie stavať Titanic, ako sedieť doma a počítať svoje peniaze,“ uviedol.

Smelé plány

Začať so stavbou by chcel v budúcom roku. Prvá plavba by mala kopírovať pôvodnú trasu Titanicu zo Southamptonu do New Yorku. Boháč prezradil, že je naplánovaná na jún 2027.

Loď by mala vážiť 56-tisíc ton a náklady na výstavbu Palmer odhaduje na 500 miliónov až jednu miliardu dolárov. Počas tlačovej konferencie bola novinárom pustená 5-minútová prezentácia s 3D modelmi lode, ktorá zachytávala, ako by malo vyzerať všetkých deväť palúb Titanicu II.

Podľa Palmera oslovili najlepších dizajnérov. Loď by mala mať rovnaké usporiadanie interiéru a kajút ako pôvodný Titanic, no pridať chcú tanečnú sálu, bazén a turecké kúpele.

