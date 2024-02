15. február 2024 TOS Technológie Už budúci rok obsadia oblohu nad Dubajom LIETAJÚCE taxíky: VIDEO, ako to bude vyzerať! Ďalšie zábery zo sci-fi filmov sa čoskoro stanú realitou!

Americká spoločnosť Joby Aviation uvádza, že už v roku 2025 bude poskytovať komerčné prepravy lietajúcimi taxíkmi v Dubaji. Rozvážať chcú ľudí z letiska, pričom sa do tohto taxíka, ktorý dosahuje rýchlosť až 320 km/h, zmestia okrem pilota štyria pasažieri.

Podľa Daily Mail pri takejto rýchlosti by let z letiska v Dubaji do Palm Jumeirah, čo je umelý ostrov v tvare palmy s pompéznymi hotelmi, trval iba desať minúť. Cesta autom trvá 45 minút.

Podpísaná dohoda

A nejde len o smelé plány partičky vizionárov. Firma už reálne podpísala dohodu s dubajskými úradmi o spustení služieb aerotaxi začiatkom roka 2026, pričom „zahrievacia“ prevádzka by mala byť aktuálna už na budúci rok.

„Tešíme sa, že obyvateľom a návštevníkom Dubaja prinesieme neuveriteľný zážitok už v roku 2025, a sme nadšení, že položíme základy pre rozšírenie našej služby po celých Spojených arabských emirátoch,“ cituje Daily Mail JoeBena Bevirta, zakladateľa a generálneho riaditeľa spoločnosti Joby Aviation.

Cenník zatiaľ neznámy

Tento lietajúci taxík poháňaný šiestimi elektromotormi môže vzlietnuť priamo do vzduchu, nepotrebuje sa teda rozbiehať po zemi. Jeho dolet je približne 160 kilometrov, nie je tak vhodný na dlhšie vzdialenosti.

Na margo ceny za takúto jazdu hovorca spoločnosti uviedol, že ju oznámia až neskôr, no má to byť výrazne lacnejšie ako súkromné lety helikoptérou, ktoré si môžu dovoliť len skutoční milionári.

Spoločnosť realizuje testovacie lety v USA od októbra minulého roka a v novembri vykonala exhibičný let v New Yorku, pričom išlo vôbec o prvý let elektrickým taxíkom ponad mestské prostredie.

Zdroj: YouTube.com

Zdroj: Dnes24.sk