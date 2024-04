6. apríl 2024 Rastislav Búgel Zo Slovenska Už iba online? Slovenské banky RUŠIA jednu pobočku za druhou! Tisíce Slovákov budú mať ťažšie dostupné bankové služby, pokiaľ budú musieť navštíviť fyzickú pobočku.

Slovenský bankový trh sa výrazne mení. Ako informoval server techbyte.sk, banky reagujú a hromadne rušia svoje fyzické pobočky.

Prechod do online prostredia

Stále sa nájde veľa ľudí, ktorí sa spoliehajú na najbližšiu pobočku svojej banky. To sa však už onedlho zmení a môže za to digitalizácia. Čoraz viac služieb dnes totiž vieme vybaviť online, prípadne z prostredia mobilnej aplikácie. Návšteva pobočky tak v drvivej väčšine prípadov nedáva zmysel.

„O prechode do online prostredia svedčí napríklad aj to, že banky neustále zvyšujú ceny za služby spojené s vybavovaním potrieb priamo na pobočke. Chcú tým presvedčiť čoraz viac ľudí, aby to aspoň skúsili vyriešiť cez aplikáciu, internet banking alebo cez telefón,“ píše server.

Je ich čoraz menej

Slovenská sporiteľňa je naďalej lídrom v počte pobočiek. Ich počet však zredukovala o 17 percent, pričom otvorených stále ostáva 466. Ostatné banky sú na tom horšie.

Tatra banka podľa portálu zatvorila 10 pobočiek z 81. Naprieč Slovenskom ich tak ostáva 71.

Podobná situácia je aj vo VÚB banke. V roku 2020 zrušila osem pobočiek, no v Bratislave otvorila dve kontaktné miesta. „V roku 2021 následne zrušila 19 pobočiek, v roku 2022 ešte ďalšie štyri. Celkovo je tak ostáva 125 pobočiek,“ píše techbyte.sk.

ČSOB mala koncom predminulého roka 111 pobočiek. Rok uzavrie s 90 pobočkami. Podľa banky nie je dôvodom šetrenie ale postupná digitalizácia.

Foto: ilustračné

