26. jún 2023 Barbara Dallosová Správy Zo Slovenska Užite si slnečný pondelok, po ňom príde ZMENA: Čo nám prinesie štart týždňa? V pondelok ešte môžu padať tridsiatky, v ďalších dňoch sa však vrátia búrky. To ovplyvní aj teploty.

Slovensko najprv bičovali silné búrky, tie ale striedali pomerne vysoké teploty. Počasie sa v uplynulých dňoch zlepšilo vďaka tlakovej výši, ktorá k nám zasahovala z alpskej oblasti. Prognóza portálu iMeteo naznačuje, ako bude vyzerať štart posledného júnového týždňa.

Pondelok (26. 6.) má byť veľmi príjemným letným dňom. Teploty sa udržia na úrovni 25 až 30 °C, v severných oblastiach bude o niečo chladnejšie, okolo 23 °C.

Padnúť môžu aj zrážky, avšak len slabé a len výnimočne. Najpravdepodobnejší je dážď na strednom Slovensku. Veternosť bude nízka, má fúkať od severozápadu až severu rýchlosťou len do 20 km/h.

Využite letný pondelok naplno, už zajtra (27. 6.) to totiž také ružové nebude. Cez naše územie bude postupovať ďalší studený front a ten opäť prinesie búrky. „Tie by však mali byť sústredené len do oblasti severného a východného Slovenska. Za studeným frontom by mal do našej oblasti preniknúť ešte chladnejší vzduch a teploty by mal zraziť výrazne nadol,“ avizuje iMeteo.

