V tejto sezóne je Košičan Černák najlepšie plateným slovenským hokejistom v NHL: KOĽKO zarobí? Košičan Erik Černák, ktorý oblieka dres Tampy Bay, je v tejto sezóne najlepšie plateným slovenským hokejistom v NHL. 22. november 2023 Hokej

Zdroj: TASR/Roman Hanc

Skúsite si tipnúť, kto je najlepšie zarábajúcim hokejistom v NHL a na koľko si príde? V aktuálnej sezóne je to útočník Colorada Nathan MacKinnon, ktorý zarobí 16,5 milióna amerických dolárov.

Prečo nie McDavid?

Logicky mnohí tipujú najväčšiu hviezdu, Connora McDavida, no ten je až na sedemnástom mieste. Ide o to, že hráči poväčšine podpisujú dlhodobé zmluvy a celková suma sa počas jednotlivých rokoch rozloží tak, aby sa klub vošiel do platového stropu a mohol efektívne rozdeliť peniaze medzi jednotlivých hráčov.

Taký MacKinnon má zmluvu na osem sezón, počas ktorej by mal priemerne každú sezónu dostať 12,6 milióna. Tento rok však dostane 16,5 milióna a posledné štyri sezóny „len“ 9,9 milióna.

Connor McDavid navyše uzavrel svoju dlhodobú zmluvu skôr, v súčasnosti by pravdepodobne vyzerala ešte lukratívnejšie.

Najlepšie platený Slovák

Ako informoval portál Šport.sk, spomedzi Slovákov je na tom túto sezónu najlepšie Erik Černák, keď od svojho klubu z Tampy Bay dostane 6 760 000 dolárov.

Druhý Martin Fehérváry získa 3,4 milióna, tretí Tomáš Tatar 1,5 milióna dolárov.

Vedzte však, že všetky tieto čísla predstavujú hrubý príjem a teda pred zdanením, zaplatením poistenia, odmeny pre agenta aj ďalších nákladov. Len federálna daň v prípade väčšiny hráčov NHL predstavuje 37 % v USA a 33 % v Kanade. Svoju vlastnú daň vyrubujú aj jednotlivé štáty USA či provincie Kanady.

Pre predstavivosť, hrubý príjem tak môže byť okresaný aj o polovicu.

