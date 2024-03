29. marec 2024 Rastislav Búgel Zo zahraničia V Česku sa začala šíriť ŠELMA z Balkánu: Odborník VARUJE, obáva sa následkov Český odborník má obavy z možných následkov šírenia šelmy pôvodom z Balkánu. Jej výskyt už zaznamenali vo viacerých lokalitách.

V Česku sa darí šelme pôvodom z Balkánu. Informoval o tom portál tn.cz, ktorý dodáva, že hoci jej populácia zatiaľ nie je veľká, v budúcnosti by mohli tieto zvieratá predstavovať problém.

Dokážu prekonať veľké vzdialenosti

Už niekoľko rokov evidujú výskyt šakalov v CHKO Pálava, no ich prítomnosť je zdokumentovaná aj v stredných Čechách.

„Žijú skryte a ich počet sa nedá zistiť. Informácie o nich máme skôr z náhodných pozorovaní. Pri Miloviciach už bolo dokázané dokonca aj ich rozmnožovanie,“ povedal pre server Pavel Dedek, zoológ z Agentúry ochrany prírody a krajiny (AOPK).

„Keď šakaly došli až do Stredočeského kraja a k Prahe, tak je veľmi pravdepodobné, že v tej poľnohospodárskej krajine budú asi už ľahko. Na druhú stranu ale zásadne nevyhľadávajú lesy,“ dodáva Dedek a potvrdil, že šakaly sa do Česka postupne šíria z Balkánu.

Odborník upozorňuje, že tieto šelmy dokážu počas noci prebehnúť veľké vzdialenosti.

Nerobia im problémy ani presuny otvorenou poľnohospodárskou krajinou.

Pomalá migrácia

Výskyt šakala už evidujú napríklad aj v nemeckých Drážďanoch. Podľa Aleša Vorela z Fakulty životného prostredia na Českej poľnohospodárskej univerzite však tento druh stále nemôžu považovať za invazívny. „Šíria sa totiž pomaly, spontánne ale nikdy v histórii u nás totiž neprebývali,“ uviedol.

„Ich migrácia smerom od Stredozemného mora už prebieha tisíce rokov a je teda zjavne veľmi pomalá. Nejde ani jednoznačne povedať, že by nejako súvisela s klimatickými zmenami. V Maďarsku a Rakúsku boli šakaly už niekedy okolo roku 2000,“ doplnil expert.

Odborník upozorňuje na možné problémy

Vorel šakaly prirovnáva k väčším líškam. V poľnohospodárskej krajine ich nepovažuje za väčšie nebezpečenstvo. Oponuje mu však poľnohospodársky analytik Petr Havel. Hovorí, že situácia by sa v budúcnosti mohla zmeniť.

„Problém so šakalmi by mohol nastať, pokiaľ by ich bolo viac. Okrem toho aj naša legislatíva prijala opatrenia, že vajcia z klietkových chovov nebudú môcť predávať naši producenti po roku 2027. K rovnakým opatreniam sa chystá aj celá Európska únia,“ doplnil Havel.

„Musíme ale rozlišovať medzi neklietkovým chovom a tým voľným. Aj u nás ale veľa spotrebiteľov požaduje vajcia od takzvanej šťastnej, voľne žijúcej hydiny. Pri nej je potom väčšie riziko kontaktu s divokou prírodou. Predátori vrátane šakalov tak môžu mať jednoduchší prístup ku svojej potenciálnej obeti,“ dodal poľnohospodársky analytik.

Aj na Slovensku

V uplynulých rokoch sa šakal zlatý objavil aj na Slovensku. V roku 2016 sa početnosť druhu odhadovala na 155 jedincov. V roku 2020 dokonca ochranári zo Správy Chránenej krajinnej oblasti (CHKO) Vihorlat na základne záberov z fotopascí dodali, že na našom území už nejde o exotický druh.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk