21. marec 2024 Rastislav Búgel Zo zahraničia V Európe sa šíri OBROVSKÝ hmyz: Dokáže ZABIŤ aj korytnačku! Najmohutnejší európsky hmyz sa začal šíriť na juhu kontinentu. Je taký veľký, že dokáže uloviť aj korytnačku.

Na ostrove Cyprus sa prvýkrát začal šíriť nebezpečný dravý hmyz Lethocerus patruelis. Až doteraz sa tento druh vyskytoval iba v najjužnejších častiach Európy a v Ázii, no vďaka klimatickým zmenám sa šíri aj do miest, kde ho až doteraz nepoznali. Upozornil na to portál čt24.cz.

Dravá ploštica môže merať až dvanásť centimetrov!

Hmyz má ostré pazúry na predných končatinách a mohutný sosák.

Prekonal desiatky kilometrov

Tento druh žije v sladkej vode a je natoľko silný, že sa živí rybami, obojživelníkmi, menšími vtákmi a dokonca aj korytnačkami.

Až doteraz si vedci mysleli, že Cyprus je pred Lethocerus patruelis v bezpečí. Podľa najnovších správ sa obrovský hmyz mohol na ostrov dostať z 64 kilometrov vzdialeného Turecka. Vedci totiž pripomínajú, že tento hmyz vedci na severnom cípe Turecka spozorovali už v roku 2020.

Ako pripomenul portál, invázny druh obýva rybníky a pomaly tečúce vodné toky v Turecku, Izraeli a potom ďalej na východ, až po Áziu. Čoraz častejšie sa ale objavuje aj v kontinentálnej Európe, pričom preniká aj na Balkán.

Úspešný predátor

Ide o veľmi šikovného lovca, ktorý úspešne zabíja aj pomerne veľkú korisť. Pokiaľ by sa výraznejšie rozšíril, mohol by narušiť ekologické väzby.

Prvé pozorovania na Cypre hlásili ľudia, ktorí si tvora všimli pri kúpaní na prírodných kúpaliskách. Nepripomínal im totiž nič, čo by do tej chvíle poznali. Verejnosť chrobák vydesil a na internete sa začali objavovať prvé fotky a videá.

Vedci začali tieto prípady skúmať. V priebehu roka objavili sedem prípadov. Dva jedince sa im dokonca podarilo od nálezcov aj získať.

Bolestivé uhryznutie

Stretnutie s chrobákom môže byť poriadne nepríjemné. Jeho uhryznutie je bolestivé a údajne pripomína zásah elektrickým prúdom.

Čo spôsobilo to, že sa tento hmyz dostal do pohybu, vedci zatiaľ nevedia. Záhadou je pre nich aj to, ako prekonal desiatky kilometrov z Turecka na Cyprus. Síce majú krídla, ale týmto spôsobom dokážu prekonať iba krátke vzdialenosti.

„Vedci zatiaľ nemajú dôkazy o tom, že by na Cypre vznikla stabilná populácia týchto hmyzích predátorov, ale ani to nemôžu vylúčiť. Takéto zmeny totiž môžu byť veľmi rýchle. V nedávnej dobe vedci opísali, že sa mohutňatke podarilo úspešne rozšíriť v Bulharsku, zatiaľ ale nie sú dostupné kvalitné výskumy o tom, či mal ich príchod nejaké dopady na ekosystémy,“ uvádza portál.

