V Česku úraduje desivý KULT: Dvaja muži ZOMRELI pri záhadnom rituáli v lese

Českou republikou otriasajú prípady záhadných úmrtí, ktoré sa spájajú so sektou z Kutnej Hory v Stredočeskom kraji. Polícia vyšetruje smrť dvoch mužov, ktorí prišli o život za zvláštnych okolností. Na prípad upozornil iRozhlas.

Čo sa dialo v lese?

56-ročný František a 59-ročný Jiří zomreli ešte v auguste minulého roka pri lesnom rituáli v blízkosti hradu Český Šternberk. Malo ísť o akúsi očistnú seansu.

O priebehu týchto stretnutí sa vie málo, no členovia kultu pri nich často bývali nahí, dochádzalo k fyzickému i psychickému násiliu a v lese trávili aj niekoľko dní.

František mal byť členom skupiny, ktorá chodila účastníkov rituálu do hôr kontrolovať. Na inšpekciu sa však nedostavil a nikomu sa neozýval. Na druhý deň našli kriminalisti jeho bezvládne telo. „Niektorí členovia sekty vypovedali, že spáchal samovraždu. Podľa nich sa mohol obávať toho, že mu vodca kultu prikáže, aby sa do lesného rituálu taktiež pripojil,“ uvádza iRozhlas.

Jiřímu sa stal osudným samotný rituál. Počas neho mal byť mlátený drevenou tyčou do oblasti obličiek i do hlavy. Po dvojdňovom terore sa jeho zdravotný stav náhle zhoršil a začal kolabovať. Privolaní členovia sekty ho odviezli k blízkemu štadiónu, odkiaľ zavolali pomoc, no už bolo neskoro.

Tajomný liečiteľ

Hlavou kultu mal byť istý Richard. Vystupoval ako liečiteľ a svoje spoločenstvo formoval viac ako dvadsať rokov. Jeho metódy boli zvlášť manipulatívne. Svojim zverencom sám diagnostikoval rôzne sexuálne deviácie ako promiskuitu či pedofíliu. Spomínané lesné seansy ich mali z týchto porúch vyliečiť. Členov tiež často presviedčal, že v minulosti spáchali hrozné zločiny, ale ich myseľ ich vytesnila. Samozrejme, všetko si vymyslel.

Aj vodca sekty je už po smrti a takisto za čudných okolností. Vlani na jeseň ho podľa obžaloby zavraždili dve ženy z kultu. Tie však tvrdia, že ho usmrtili na jeho rozkaz.

