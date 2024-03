29. marec 2024 TOS Lifestyle V mužskej móde sa začína rozmáhať nový trend: Páni, obliekli by ste sa TAKTO? Nový módny trend už zaujal nákupných maniakov, hipsterov, ale aj chlapov z posilňovne.

Nie je žiadnym tajomstvom, že muži sa oveľa viac ako v minulosti začali zaoberať tým, čo majú na sebe oblečené a vo všeobecnosti módou.

Crop topy v mužskej móde

Najnovším trendom, aký tu v mužskej móde ešte nebol, sa zdajú byť krátke tričká, ktoré odhaľujú časť brucha. Nenosia ich pritom len konkrétne tipy mužov.

Ako si všimol server New York Post, vyžíva sa v nich napríklad aj vyšportovaný americký influencer Devin Michaels, ktorý má na TikToku viac ako 1,5 milióna sledujúcich a označuje sa za bývalého športovca. Aj on podľahol módnemu trendu, pri ktorom odhaľuje svoje brucho.

Niektoré značky už začali do ponuky pridávať takzvané crop topy pre mužov, čo môže z toho na prvý pohľad extravagantného výstrelku urobiť v mužskej móde trend v hlavnom prúde.

Aj napriek tomu, že sa takéto kúsky dajú kúpiť, mnohí radšej vezmú do rúk nožnice a vyrobia si ich sami. Podobne ako spomínaný influencer Devin Michaels.

Krútenie hlavami aj pochvaly

A čo reakcie verejnosti? Ako sa dalo očakávať, sú protichodné. Niektorí sa na tomto novom trende dobre bavia. „A čo ak mám pivné brucho namiesto six-packu?“ napísal na sociálnej sieti jeden z tohto tábora.

Ďalší sú doslova zhrození. „Čo to do pekla je?“ „Ako sme sa dostali do tohto bodu?“ Vybrali sme z komentárov.

Do tretice, sú aj takí, a to z radov mužov, ale aj hodnotiacich žien, ktorým sa tento trend pozdáva a nevidia problém v tom, že sa dostal aj do mužských šatníkov.

Čo je crop top?

Crop top je primárne dámsky produkt, ktorý sa vyznačuje skrátenou dĺžkou, pričom odkrýva časť stredného alebo dolného brucha. Tento typ vrchného odevu sa stal obľúbeným v 90. rokoch 20. storočia a opäť sa vrátil do módy v poslednom desaťročí.

Crop topy môžu mať rôzne dizajny vrátane rôznych strihov, farieb a vzorov, a môžu byť kombinované s rôznymi typmi spodnej časti odevu, ako sú džínsy, šortky alebo sukne.

Na foto: priateľ tiktokerky Ellie Lyon

