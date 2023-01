Zdroj: TASR/Dnes24.sk V noci zasiahne časť Slovenska vlna sneženia: Napadne ho tam NAJVIAC od začiatku zimy! Na Slovensko už o pár hodín udrie ďalšie husté sneženie. Tentoraz však nová pokrývka na severe či na horách nepribudne. Ktoré lokality sa musia mať na pozore? 21. január 2023 Zo Slovenska

„Naše územie čaká ďalšia vlna výdatného sneženia a zatiaľ čo v uplynulých dňoch prišlo sneženie najmä do horských oblastí a na sever, či východ, tak tentoraz bude ťažisko sneženia na juhozápade a v Bratislave,“ informuje portál iMeteo.sk.

Sneženie počas posledných dní zasiahlo viacero oblastí Slovenska.

„Snehová pokrývka sa aktuálne nachádza na viacerých miestach nášho územia, pričom prevažne na našom území napadlo v nižších polohách do 5 cm. Najviac snehu evidujeme na našich horách. Chopok aktuálne hlási 188 cm a Lomnický štít 157 cm snehu. Spomedzi nižších polôh je najviac snehu v oblasti Horehronia. Telgárt hlási až 58 cm, čo je viac ako na Orave, kde je do 30 cm,“ dodáva portál.

Dve vlny snehu

Ako prezradilo iMeteo.sk, pred nami je ďalšia vlna sneženia, ktorá dorazí už počas noci. Prekvapením bude, že najviac snehu nespadne na horách, severe či východe.

Najvýdatnejšie bude snežiť v Bratislave a na juhozápadnom Slovensku.

„Prvá vlna sneženia dorazí na naše územie krátko po polnoci a zasiahne predovšetkým juh západného Slovenska a následne sa sneženie sústredí do juhozápadných okresov nášho územia. V nedeľu ráno by malo nad naše územie doraziť ďalšie, výdatnejšie zrážkové pole, ktoré prinesie sneženie najmä do Bratislavy a okolia,“ prezradil portál iMeteo.sk.

Na sneženie tak (aspoň nateraz) môžu zabudnúť na väčšine stredného a východného Slovenska. Na západe by malo napadnúť najviac snehu od začiatku zimy. Prvá vlna sneženia by mala doraziť krátko po polnoci a ďalšia vlna v ranných hodinách od juhu až juhovýchodu.

Pokiaľ sa chystáte na cesty, pozor by ste si mali dať aj za hranicami. Husté sneženie sa očakáva v západnom Maďarsku a v celom Slovinsku, Rakúsku a Česku.

Dážď aj sneh

V nočných hodinách sa obyvatelia západného Slovenska dočkajú snehovej nádielky. Prinesie ju ďalšia tlaková níž, ktorá sa začne presúvať z centrálneho Jadranu nad alpskú oblasť. S touto tlakovou nížou bude súvisieť rozsiahle zrážkové pole, ktoré zasiahne najmä Slovinsko, západné Maďarsko, Rakúsko a časť západného Slovenska.

„S prvými snehovými vločkami počítajte na juhu Trnavského a Nitrianskeho kraja už okolo polnoci. V oblasti Nitry sa však do snehu môže miešať aj dážď. V juhozápadných okresoch západného Slovenska však dážď nehrozí a pôjde výlučne o sneženie,“ prezradil portál.

Ďalšiu vlnu sneženia meteorológovia na západnom Slovensku očakávajú okolo 6.00 hodiny. Na východe západného Slovenska sa však musia pripraviť na dážď. Týkať sa to bude hlavne oblasti Nitry, kde sa očakáva teplota okolo +2 °C.

Poriadna nádielka

„Úplne iné, zimné podmienky sa očakávajú v západnej časti západného Slovenska. V Bratislavskom a v Trnavskom kraji, ako aj v časti Nitrianskeho kraja sa totiž teploty budú pohybovať okolo nuly, prípadne slabo pod nulou a bude výlučne snežiť. Sneženie by malo zotrvávať do nedeľňajšieho poludnia,“ dodáva iMeteo.sk.

Najviac snehu by mali obdržať krajné juhozápadné okresy Slovenska v okolí Bratislavy a Malých Karpát. „Na Záhorí, v Bratislave a v okrese Dunajská Streda by mohlo napadnúť aj 5 cm nového snehu. V oblasti Malých Karpát by výška novej snehovej pokrývky mala prekročiť 5 cm a napadne tu do 10 cm snehu. Ešte viac snehu však čaká západné Maďarsko, Rakúsko, či Slovinsko, kde bude snežiť výdatnejšie, čo by malo spôsobiť dopravné problémy,“ prezradil portál.

