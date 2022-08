Zdroj: YouTube.com V práci SNOV budete celé dni ochutnávať sladkosti: A čo plat? Ten je KRÁĽOVSKÝ! Kanadská spoločnosť ponúka prácu, ktorá je snom každého milovníka maškrtenia. Skvelé platové ohodnotenie a možnosť stať sa internetovou celebritou dávajú ponuke punc výnimočnosti. 13. august 2022 Magazín

13. august 2022 Magazín V práci SNOV budete celé dni ochutnávať sladkosti: A čo plat? Ten je KRÁĽOVSKÝ! Kanadská spoločnosť ponúka prácu, ktorá je snom každého milovníka maškrtenia. Skvelé platové ohodnotenie a možnosť stať sa internetovou celebritou dávajú ponuke punc výnimočnosti.

Zdroj: YouTube.com

Milujete sladké? V tom prípade je najnovšia pracovná ponuka stvorená práve pre vás. Kanadská spoločnosť Candy Funhouse hľadá ochutnávača – riaditeľa výberu cukroviniek.

Džob snov ponúkne mnohé benefity. Patrí medzi ne napríklad práca z domu a rozprávkové platové ohodnotenie.

Ako upozornil portál iDnes.cz, počas prvých dvoch týždňov prišlo na inzerát niekoľko tisíc žiadostí od záujemcov: „A to nielen od jednotlivcov, ale aj od celých rodín, ktoré ponúkajú, že sa o povinnosti ochutnávača a o plat podelia.“

S chuťou na sladkosti!

Candy Funhouse od svojho budúceho zamestnanca, ktorý musí mať vek minimálne 5 rokov (áno, čítate správne), požaduje napríklad nadšenie a chuť skúšať rôzne cukrovinky, zlaté chuťové poháriky, vynikajúce komunikačné schopnosti, plynulé ovládanie angličtiny a kreativitu.

Samozrejmosťou je absencia potravinových alergií a schopnosť vedieť sa zabávať za každých okolností. Uchádzač nepotrebuje žiadne predchádzajúce skúsenosti, no výhodu má každý, kto sa zaujíma o cukríky, popkultúru a médiá.

Medzi pracovné bonusy, ktoré sa v prípade ochutnávača sladkostí hodia, patrí aj preplatenie nadštandardnej dentálnej starostlivosti.

Nový ochutnávač sa veru nudiť nebude. Spoločnosť má na sklade viac ako 3 500 druhov cukroviniek. „Milujete všetky druhy sladkostí a čokoládu? Ste nadšencom pre cukrovinky a chceli by ste vyskúšať ešte nevydané produkty? Ak áno, toto je perfektná pozícia práve pre vás,“ láka Candy Funhouse.

Aby toho nebolo málo, medzi povinnosti ochutnávača bude patriť aj vedenie zasadaní o cukrovinkách a stane sa tvárou Candy Funhouse na sociálnych sieťach TikTok a Instagram.

Firma v náborovom videu upozorňuje: „Hľadáme niekoho, kto je pred kamerou ako doma a nebojí sa stať malou celebritou.“

A teraz to najpodstatnejšie. Koľko zarobíte za každodenné maškrtenie? Spoločnosť ponúka ročný plat vo výške 100-tisíc amerických dolárov.

Ak by ste si mysleli, že to znie až príliš dobre a takáto pracovná ponuka musí byť iba vtip, upokojíme vás. Candy Funhouse je zabehnutá firma z Toronta, ktorá vznikla v roku 2018. Vedie ju štvorica súrodencov s vekom do 30 rokov. Iba v roku 2021 činili tržby spoločnosti 15 miliónov dolárov.

Foto: ilustračné

