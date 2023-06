6 Galéria Zdroj: Maxi Festík V Šali sa bude opäť konať detský festival Šaľa Maxi Festík Detský festival Šaľa Maxi Festík po prestávke prinesie v nedeľu 18. júna pestrý celodenný program pre všetky deti. 13. jún 2023 Tlačové správy

Okrem Spievankova vystúpia na festíku ďalší obľúbení detskí interpreti – Paci Pac, Dúhalka, Fifo a Vierka a domáci tanečný súbor Jumping. Nebude chýbať ani program pre najmenších v ACTIVE BABY zóne a športové súťaže s tímom REBELIA.

Po pandemickej prestávke je späť obľúbený festival pre deti, ktorý sa bude konať už šiesty raz. Šaľa Maxi Festík sa bude konať 18. júna na futbalovom štadióne v Šali, teda na ploche 14 tisíc m2, od 10.00 do 19.00 a znovu ponúkne to najlepšie z detskej zábavnej scény, bohatý sprievodný program s množstvom súťaží a veľa noviniek. Vstupenky si môžu záujemcovia kúpiť aj priamo na mieste, no cez Ticketportal ich dostanú za výhodnejšiu cenu.

Najväčšími hviezdami hlavného programu budú v tomto roku Spievankovo, Paci Pac a Dúhalka. Okrem toho sa môžu deti tešiť na Fifa a Vierku, Červíka Maxiho a jeho kamarátov a TK Jumping. Tento ročník ponúkne aj obohatený sprievodný program – športové súťaže so skúsenými trénermi Centra funkčného pohybu REBELIA, originálne tvorenie v Kreatívnej zóne, tradičné i netradičné hry v klasických i XXL veľkostiach v Play zóne, Čitáreň s Mestskou knižnicou Jána Johanidesa v Šali a špeciálny program pre najmenších a ich mamičky v baby zóne s detským pohybovým centrom ACTIVE BABY ŠAĽA.

Pre deti je pripravená aj futbalová súťaž v kopaní lopty do brány a futbalová show, ktorú predvedú mladí futbalisti FK Slovan Duslo Šaľa. V rámci ďalších aktivít sú pre deti pripravené exkluzívne nafukovacie atrakcie, Moto zóna s autíčkami, zábavné putovanie Po stopách Maxiho, glitrové tetovačky, maľovanie na tvár a ďalšie aktivity z dielne partnerov podujatia.

Organizátorom festivalu je občianske združenie LeGrácia. Všetky informácie k podujatiu nájdete na web stránke Šaľa Maxi Festíku a na fanpage na Facebooku.

