7. máj 2023 Zo Slovenska V slovenských BASÁCH zaznamenali historicky NAJVIAC cudzincov: Prím držia Ukrajinci Hoci celkový počet odsúdených, naopak, klesol na najmenší počet od roku 2010, situácia s cudzincami sa zhoršila.

V slovenských väzniciach bol ku koncu vlaňajška historicky najväčší počet väznených cudzincov (407). Predstavuje to nárast o 146 osôb. Zbor väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) o tom informuje v ročenke za rok 2022.

Najviac je Ukrajincov

„Najpočetnejšou skupinou boli predovšetkým občania Ukrajiny (75), Českej republiky (57), Sýrie (37), Rumunska (27), Poľska a Srbska (po 24), Moldavska (19), Gruzínska (18) a Maďarska (10),“ uviedli zo ZVJS.

Celkový počet odsúdených, naopak, klesol na najmenší počet od roku 2010. „K 31. decembru 2022 bolo vo výkone trestu celkom 8492 osôb, pričom oproti koncu roku 2021 sa znížil ich počet o 182 osôb,“ priblížili v ročenke. Najväčší pokles (o 153 osôb) zaznamenali medzi odsúdenými zaradenými do minimálneho stupňa stráženia. Počet obvinených, ktorí sú stíhaní vo väzbe, stúpol o 17 osôb z 1430 na 1447.

Do nariadeného výkonu trestu nenastúpilo ku koncu vlaňajška 1 427 osôb (1 232 mužov a 195 žien). ZVJS priblížil, že išlo o šesť mladistvých, 893 nenastúpených odsúdených do ústavov s minimálnym stupňom stráženia, 496 nenastúpených odsúdených do ústavov so stredným stupňom stráženia a 32 nenastúpených odsúdených do ústavov s maximálnym stupňom stráženia.

